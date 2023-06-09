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涉詐助理費遭羈押半年...戴寧泣訴「是孩子的榜樣」 今言辭辯論終結下月宣判

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

無黨籍嘉義議員戴寧去年遭控詐領助理費案，戴寧遭羈押逾半年，檢方求刑24年，去年9月19日令80萬元交保，嘉義地院今進行言辭辯論終結，戴寧泣訴指自己從來沒有想要貪國家一分一毫，自己所做所為都是做孩子的榜樣。案件將於7月26日宣判。

檢方表示，陳、郭等人並未擔任戴寧助理，卻申報作為人頭領助理費，雖然戴寧辯稱當時都是已故戴父處理助理相關事宜，但實際上擔任議員工作的是戴寧，另曾姓助理擔任戴寧助理期間，有實從事助理工作，但助理費使用卻是戴寧本人，雖然雙方稱借貸關係，卻提不出相關借貸事證。

檢方認為，案件經1年審理相關證人、物證已相當明確，認為戴寧涉有貪汙治罪條例利用職務上機會詐領財物及使公務員登載不實文書等罪嫌，但被告否認犯行，建請求處重刑。

辯方律師表示，戴寧沒有行使詐術使人交付財物且財產沒有明顯增加，另載寧當初對市議員事務不清楚，大多由父親處理，包括聘任公費助理在內，戴寧並沒有決定權。

律師王振名表示，被告在議員任內有卓越成就，質詢1596次、提案141件，即使遭羈押仍於去年獲選民肯定當選議員，戴父辭世，弟弟擔任她助理，她肩負家庭重擔，又母親及2名幼子需要照顧，審酌予適當刑度。

嘉義市無黨籍美女議員戴寧涉詐領助理費案，今天言詞辯論終結，定7月26日宣判。圖／本報資料照片
嘉義市無黨籍美女議員戴寧涉詐領助理費案，今天言詞辯論終結，定7月26日宣判。圖／本報資料照片

議員 嘉義 貪汙 公務員

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