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提供土地讓他人辦土葬被罰30萬不理 下場是千坪土地被查封

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東1名男子未依規定提供他人辦理喪葬，遭縣府開罰30萬元，卻不繳納罰款被移送至行政執行署屏東分署執行，分署受理查到男子名下有4筆合計5千多坪土地，查封其中1筆千坪土地，男子怕不動產遭拍賣，趕緊繳清積欠罰款，土地才被塗銷查封登記。

分署表示，男子日前未事先向主管機關申請核准，私自將位於三地門鄉的土地提供他人辦理土葬與埋藏骨灰，遭相關單位現勘確認他違規，被通知陳述意見、限期改善，卻都不理會，被縣府依殯葬管理條例第73條規定開罰30萬元，男子仍未繳納，案件於今年移送至行政執行署屏東分署執行。

分署指出，受理後曾扣押男子3家存款，但只有執行到幾百元，另查出男子名下還有4筆山坡地保育區農牧用地，面積合計高達5000多坪，皆未設定抵押權，分署先就其中1筆近千坪的土地辦理查封登記，男子怕不動產日後被分署拍賣，才趕緊帶著現金繳清罰款，書記官通知地政事務所塗銷查封登記，一併撤銷扣押銀行存款。

分署提醒，公墓及骨灰存放設施的設置、擴充、增建與改建，應事先報請主管機關核准，違者最高得處罰150萬元罰鍰，且為按次分別處罰，而情節重大者，主管機關得令其強制拆除，或回復原狀。

屏東三地門1名男子私自供土地給人土葬挨罰30萬不理，千坪土地遭查封。圖／行政執行署屏東分署提供
屏東三地門1名男子私自供土地給人土葬挨罰30萬不理，千坪土地遭查封。圖／行政執行署屏東分署提供

屏東 主管

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