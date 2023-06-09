遭控議長選舉威脅議員、向光電索賄 郭信良告媒體及4平台

台南市前議長郭信良今天發出聲明及告訴狀，針對有網路平台及媒體影射其在議長選舉威脅議員及向光電廠商索賄等是不實抹黑造謠，對他名譽造成嚴重傷害，已委託律師對網路平台與媒體正式提告。

郭信良表示，臉書社團「搶救台灣希望聯盟（救台盟）」、大台南新聞論壇、台南市政監督聯盟、青蓮新聞網8日貼文，以「青蓮新聞網 台南議長賄選案系列報導之六」的報導進行評論，所做的陳述已經構成對他加重誹謗的事實，其所引用「監聽譯文」及「被告的筆錄」皆未經查證，甚至故意張冠李戴，已經造成他名譽受損。

郭信良說，搶救台灣希望聯盟、大台南新聞論壇、台南市政監督聯盟等網路平台，再以臉書加以評論散布，其心可議。他強調，沒有「威脅」議員，也沒有向光電廠商「索賄」，正式委由律師向台南地檢署按鈴申告。