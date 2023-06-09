高雄國術館負責人扎針放血挨告 違反醫師法遭判刑

高雄市湖內區某國術館呂姓負責人並非醫師僅高中肄業，自知不得執行醫療業務，但他5年前竟仍幫楊姓、宋姓民眾先後扎針、放血緩解不適，由因呂另涉詐欺案遭楊、宋2人提告，呂非法從事醫療行為才東窗事發，近日遭法院判刑。

據裁判書指出，呂男在偵訊審理期間均坦承不諱，非法執行醫療行為，除單純對人施以傳統按摩、拔罐等民俗療法外，他坦言對楊、宋2人扎針、放血等侵入性處置，為醫療行為無誤，應依法論科。

呂男犯醫師法第28條非法執行醫療業務罪，遭橋頭地方法院判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年，並應於判決確定日起2年內，向公庫支付4萬元。

據悉，法官審酌呂男坦承僅2次對楊、宋施行醫療行為，明確構成犯罪，但別無其他積極事證，可認定他有其他次醫療行為，此外，他本職經營國術館，當時是應楊、宋2人請託，才被動給予扎針、放血。