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高雄國術館負責人扎針放血挨告 違反醫師法遭判刑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市湖內區某國術館呂姓負責人並非醫師僅高中肄業，自知不得執行醫療業務，但他5年前竟仍幫楊姓、宋姓民眾先後扎針、放血緩解不適，由因呂另涉詐欺案遭楊、宋2人提告，呂非法從事醫療行為才東窗事發，近日遭法院判刑。

據裁判書指出，呂男在偵訊審理期間均坦承不諱，非法執行醫療行為，除單純對人施以傳統按摩、拔罐等民俗療法外，他坦言對楊、宋2人扎針、放血等侵入性處置，為醫療行為無誤，應依法論科。

呂男犯醫師法第28條非法執行醫療業務罪，遭橋頭地方法院判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年，並應於判決確定日起2年內，向公庫支付4萬元。

據悉，法官審酌呂男坦承僅2次對楊、宋施行醫療行為，明確構成犯罪，但別無其他積極事證，可認定他有其他次醫療行為，此外，他本職經營國術館，當時是應楊、宋2人請託，才被動給予扎針、放血。

此外，楊、宋2人事後並無身體不適，而呂男素行尚稱良好，且違法情節尚屬輕微，法官認定他無再犯之虞，諭知緩刑3年，改過自新。另，為讓呂男尊重法治記起教訓，諭知應於2年內向公庫支付4萬元。

放血，能使人減輕壓力，放鬆心情，達到提神的功效，但須醫事人員才能執行。本報資料照
放血，能使人減輕壓力，放鬆心情，達到提神的功效，但須醫事人員才能執行。本報資料照

醫師 提告 按摩 高雄市 詐欺

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