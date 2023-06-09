調查局中和調查園區興建中 王俊力呼籲：平安工作、安全回家
法務部調查局與勞動部職業安全衛生署，今天在中和調查園區新建辦公大樓統包工程，辦理職業安全衛生工地觀摩活動。調查局長王俊力呼籲，工作夥伴必須重視職場工安，平安工作，安全回家。
王俊力表示，調查局業務與人力擴增，辦公空間不足，2018年獲行政院通過中和調查園區新建辦公大樓計畫，計畫總經費新臺幣15億逾元，是調查局歷年來最大的建築案。
調查局以職業安全操作為例，現場解說及演練營造五化作業、無人機工地應用、日式施工架搭設、工地BIM應用、高空作業車、管理智慧化及工地無線通信應用等，建立正確的職場工作環境及工安預防觀念，防止工地職業災害發生。
依據勞動部勞工保險局統計資料顯示，近年申請職災給付以營造業相關工會成員居多，顯示營造業勞工為職災的高風險群，防範工安職災發生已是工地施工的重要課題。
自從中和調查園區開工後，王俊力簽署工程職安宣言，要求工程品質也全力推動職業安全衛生工作，推動小組成員，全數取得臺灣職安卡並通過安全衛生教育訓練。他在場呼籲，工作夥伴都能注重職場工安，平安工作，安全回家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言