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調查局中和調查園區興建中 王俊力呼籲：平安工作、安全回家

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

法務部調查局與勞動部職業安全衛生署，今天在中和調查園區新建辦公大樓統包工程，辦理職業安全衛生工地觀摩活動。調查局長王俊力呼籲，工作夥伴必須重視職場工安，平安工作，安全回家。

王俊力表示，調查局業務與人力擴增，辦公空間不足，2018年獲行政院通過中和調查園區新建辦公大樓計畫，計畫總經費新臺幣15億逾元，是調查局歷年來最大的建築案。

調查局以職業安全操作為例，現場解說及演練營造五化作業、無人機工地應用、日式施工架搭設、工地BIM應用、高空作業車、管理智慧化及工地無線通信應用等，建立正確的職場工作環境及工安預防觀念，防止工地職業災害發生。

依據勞動部勞工保險局統計資料顯示，近年申請職災給付以營造業相關工會成員居多，顯示營造業勞工為職災的高風險群，防範工安職災發生已是工地施工的重要課題。

自從中和調查園區開工後，王俊力簽署工程職安宣言，要求工程品質也全力推動職業安全衛生工作，推動小組成員，全數取得臺灣職安卡並通過安全衛生教育訓練。他在場呼籲，工作夥伴都能注重職場工安，平安工作，安全回家。

王俊力（著西裝戴深色護目鏡者）參與職業安全解說及實地演練。圖／法務部調查局提供
王俊力（著西裝戴深色護目鏡者）參與職業安全解說及實地演練。圖／法務部調查局提供
調查局長王俊力（左五）和桃園市政府勞檢處長王振鴻（左一）等人參與啟動宣示儀式。圖／法務部調查局提供
調查局長王俊力（左五）和桃園市政府勞檢處長王振鴻（左一）等人參與啟動宣示儀式。圖／法務部調查局提供

工安

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