是否除罪惹議！男質疑刑法誹謗罪違憲 憲法法庭宣告合憲

男子朱長生因感情糾紛散布有夫之婦外遇照片，被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，併科罰金8萬元，朱男認為刑法310、311條誹謗罪違憲、司法院釋字509號解釋應變更，聲請憲法法庭釋憲，決定誹謗是否除罪化。憲法法庭今宣告合憲，但釋字509號解釋應予補充，言論如涉公益，只要合理查證，且客觀上合理可信所述為真則不罰。

未來若言論引用不實資料，應由檢察官或自訴人證明，行為人有明知或重大輕率之惡意。這次判決對公益貢獻度高的事實性言論保障更進一步，但基於明知或重大輕率的惡意散播假新聞或假訊息，則不受憲法言論自由保障。

朱長生主張，自己只是傳播給100多人，卻與傳播數十萬的電視節目言論適用相同的法條，何況，當年媒體人周玉蔻誹謗前總統馬英九拿了「頂新集團秘密『獻金』」只判50日拘役並不公平，聲請釋憲。其律師賴錫卿指出，朱因傳播私德，民事庭認為與公共利益有關，但刑事庭卻認為無關而判有罪，見解不一，誹謗罪但書是否需要修正，有思考之處。

另名聲請人的律師邱泓運表示，國家以刑事判決禁止人民的意見，違反比例原則、侵害言論自由，而隨著網路興起，在社群、社團的言論侵害被害人名譽也難靠刑事判決回復名譽，如何讓網路言論不再發酵，是要注意的課題。

憲法法庭開庭時，法務部由法務部常務次長、前檢察司長黃謀信領軍辯護。黃謀信表示，個人名譽權與隱私權和言論自由間要如何平衡？刑法310條文保障言論自由，但書保障個人名譽與隱私權，有不同的處理。