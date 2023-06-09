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士林分署法拍虛擬貨幣「泰達幣」 逾5千萬元拍定成交

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北地檢署囑託法務部行政執行署士林分署，拍賣詐欺集團洗錢水房案偵查扣得的虛擬貨幣泰達幣」（USDT）167萬逾顆，今天舉行拍賣，最終以5172萬餘元拍定成交。

北檢偵辦大型利用虛擬貨幣協助詐欺集團洗錢案件所查扣之泰達幣167萬1,969.69顆，今天上午10點半在士林分署變價拍賣，共分成16標，吸引26組民眾競標。

在拍賣開始前，行政執行署長黃玉垣、士林分署長周懷廉與北檢檢察長鄭銘謙等人，宣示政府打詐的決心，落實行政院「新世代打詐行動綱領1.5版」政策。

拍賣屢次喊價，最終以總價5,172萬3,650元全數拍定。北檢表示，拍賣價金將由臺北地檢保管，以保全將來之沒收、追徵，或依聲請將不法所得發還被害人。

北檢囑託士林分署，拍賣偵查扣得的虛擬貨幣「泰達幣」，今天以5172萬多元拍定。圖／士林分署提供
北檢囑託士林分署，拍賣偵查扣得的虛擬貨幣「泰達幣」，今天以5172萬多元拍定。圖／士林分署提供
拍賣現場圖／士林分署提供
拍賣現場圖／士林分署提供

虛擬貨幣 泰達幣 詐欺

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