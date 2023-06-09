全身酒氣趴睡駕駛座上！他前後說詞反覆不一 法官卻因「這點」判無罪

台南警方去年11月5日上午近8時據報，陳姓男子把車停放在七股區篤加國小校門外，趴在駕駛座上且全身酒氣，經呼氣酒測達每公升0.53毫克，被依涉公共危險罪嫌起訴，然而，他陳述前後反覆不一，且在車上或停車場附近未發現找到酒瓶或飲酒用免洗杯，最後法官認證據不足判無罪。

陳男辯稱，是把車停在篤加國小校門外才開始在車上喝酒的，停車前我並沒有喝酒，喝酒後也沒有繼續開車。然而，他對喝酒過程的陳述，在警分局說，從朋友家倒30cc的高粱酒在免洗杯裡帶上車，而後把車停在篤加國小前才開始飲酒。

不過，他在地檢署供述，帶高粱酒1瓶上車，停車後大約喝了30cc，喝完之後就把酒瓶丟了。但在法院審理時卻又說，先在店家買了整瓶高粱酒，停車後把酒倒在泡沫紅茶的免洗杯子裡，差不多喝了30cc，喝完後把酒瓶放在副駕駛座的腳踏板上。

法官認為，陳男唯一始終不變的陳述是「喝了30cc的高粱酒」，至於用什麼容器盛裝高粱酒上車？喝了酒之後如何處理酒瓶？陳述反覆不一。由此可見陳男並不是個誠實的人，他的說詞難以相信。

當時舉發的楊姓員警到庭作證，指目視所及，陳男車上並沒有發現酒瓶或免洗杯，但因沒有搜索票，所以沒有打開行李箱查看。作完筆錄後，再度回到現場，在陳男原先停車處四周2、3公尺處查看和照相，也沒有發現陳男所說的免洗杯或酒瓶。

台南地院認為，員警曾經針對陳男的辯解加以查證，但並沒有在車上或原先停車位置找到免洗杯或酒瓶，也無法證明陳男停車後再喝酒的說詞。

台南地院表示，陳男的陳述難以相信外，檢視全部的證據資料後，並沒有他在開車時或開車前喝酒的任何證據，最後認證據不足，判陳男無罪。

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