彰化綠營前鄉長被爆腳踏三船 妻怒提告分手

民進黨「Me too」風暴延燒，彰化縣親綠人士林斯明今天在臉書爆料，指稱埔心鄉前鄉長張乘瑜在鄉長任內又擔任黨的評召，同時「玩弄二位有夫之婦又把情婦帶入鄉長室…民進黨要如何對社會交代？」張乘瑜表示，林斯明指控內容有八成不實，將保留法律追訴權。

林斯明在臉書爆料指開宗明義表示，「民進黨中央應開除卸任的埔心鄉長張乘瑜」，外界稱黨主席（賴清德）來彰化處理他（張乘瑜）的風流事，使黨蒙羞，其實是他同時搞了二位有夫之婦，把情婦帶入鄉長室，張夫人（現任埔心鄉民代表陳素蘭）親到林斯明家告知一切，均有錄音錄影及人證。絕對事實。

林斯明在臉書指出，張夫人同時向彰化地院提訴她先生那二位情婦，很巧同日隔一小時要開二庭，此均有法院傳票可稽，在各方壓力下陳素月立委在開庭前一小時才帶張夫人去地院先行撤告。

故外界以訛傳訛說是黨主席賴清德來處理，顯然有誤，致於付出多少遮羞費及動用道上當事人才知。林斯明質疑張乘瑜，身為地方首長又是黨之評召同時玩弄二位有夫之婦又把情婦帶入鄉長室，情何以堪，如此民選首長，民進黨要如何對社會交待？

張乘瑜表示，林斯明以關心他的前妻陳素蘭為名聊天，秘密錄影並爆料，陳素蘭事後氣得要提告被他勸阻，沒想到林斯明沒收歛，反因多年前要參選溪湖鎮長因故未獲黨提名的選舉恩怨，遷怒和記恨他，今天在臉書散布不實言論，他要保留法律追訴權。

外傳陳素蘭因張乘瑜外遇導致離婚，張乘瑜今天說「雙方個性不合而分手」，但去年蔡英文到埔心鄉武聖宮參拜時，張乘瑜仍稱陳素蘭是他的妻子。今天陳素蘭的回應是「夫妻已離婚，不評論張乘瑜的事。」

林斯明經常臉書踢爆公職人員涉及違法的情事，先前多次公開批評前縣長魏明谷，現在批評縣長王惠美，爆料對象不分藍綠，這次大爆埔心鄉前鄉長張乘瑜的緋聞，不令人意外。