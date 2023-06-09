主任檢察官轉律師越來越多 檢察論壇：十幾年的青春都毀了

每年都有檢察官轉任法官，最近又有多名主任檢察官轉行當律師，預估一波離職潮後全國將騰出五十多名檢察官、主任檢察官缺額，檢察士氣大受打擊；有檢察官在內部論壇留言「內心對這環境的期望，愈加低落了！」

署名「檢察官」者留言，「看到自己同期的同學，已經過半轉任院方或辭職，其他不少則是看不慣高層無能且人事鬥爭嚴重，秉持君子不黨，不想巴結主任檢察官，求取票選的助力，也紛紛看破，選擇往公訴及執行移動，內心真的百感交集！十幾年的青春，被這種噁爛環境及人事紛亂都毀了！」

留言說「多數人都是懷抱理想進來，卻因為民眾濫訴，高層無能，升遷靠巴結，大案靠關係，逐一棄守。這樣個檢察生態怎可能健康？最近又看到連部長都跟犯罪份子往來的新聞，也難怪民眾一直認為司法很黑，內心對這環境的期望，愈加低落了！」

檢察人事升遷本是「三角形」體制，一審1000多人、二審1000多人，到了最高檢察署則編制約為10多人，過去的檢察官如果年輕時努力辦案、拼績效，工作會越來越靠經驗與智慧而非體力。

不過，最近幾年一審調升二審改採「三專生」、「二專生」制，例如「三專生」制好不容易派了主任檢察官，幹了8年升上二審3年，得打回原型，無法靠人脈搏到一個行政執，工作型態就回復到內、外勤輪值的初階。

2022年時有25名檢察官申請轉任法官，今年則有23人，有15名檢察官申轉成功，而全國各地檢署主任檢察官申辦離職轉當律師，早稀鬆平常。

今年最早傳出離開檢察界的是高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒；去年才剛調升屏東地檢署的主任檢察官張鈞翔也萌生辭意；擔任主任檢察官2年的王俊棠也規畫轉當律師；雲林地檢署前發言人、主任檢察官吳文城也辭職當律師。

此外，南部地區某主任檢察官因辦案被高檢署業務檢查後，考績可能未達良好，他說明理由，不被接受，考績還被法務部「揭露」，已對前途失望，也生辭意；有基層檢察官說，「主任檢察官卸甲歸田潮，這2年還真多！」