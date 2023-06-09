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華視28年老員工擔任標案評委出包被解僱 二審逆轉勝

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

華視任職28年的賴姓美術指導被公司指派擔任採購公開招標案的評選委員，華視以他與廠商私下聯絡解雇；賴提訴訟，一審敗訴，賴上訴，台灣高等法院審理，日前改判賴與華視的雇傭關係存在。可上訴。

二審審理認為，賴任職近28年初次擔任評選委員，也是初次遭華視懲戒，而評選委員不是賴的常任性工作，華視可以申誡、小過、大過等方式懲戒賴

判決指出，華視曾對同因標案程序瑕疵致廢標的員工予申誡處分，可見還有其他懲戒方法，未到最後、無法迴避、不得已的手段，華視對賴初犯做成解僱決定，不符合解僱的最後手段性原則，判雙方僱傭關係仍存在。

賴主張，他1993年6月16日起受僱於華視，擔任資深美術指導、月資8萬元，2021年擔任台語頻道節目製作「音樂綜藝」招標案評選委員，華視以他違反勞動契約及工作規則為由終止勞動契約。

賴認為，他首次擔任評選委員，不諳規則，雖回覆投標廠商私訊，但當時評選工作已經結束，華視解僱他並不符合最後手段性原則，主張與華視的僱傭關係應該存在。

中華電視台。圖／聯合報系資料照
中華電視台。圖／聯合報系資料照

華視

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