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精品男涉呼巴掌打女兒 父女拉扯推擠互控傷害遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市經營精品店的陳姓男子，去年7月24日持鑰匙要進家門，遭女兒阻擋稱警方陪同才能進屋，陳男情緒激動打女兒，兩人爆發拉扯雙雙掛彩，互控傷害。陳男今年2月涉違反保護令，按門鈴假稱有快遞包裹，趁女兒開門進屋，與妻女再度爆發激烈爭執。士林地檢署偵結，依傷害罪、傷害直系親屬罪嫌起訴父女。

據悉，陳男和妻子有多起訴訟案件，妻子提告主張，去年6月陳男不滿她晚歸，鎖著房門不讓休息，還作勢揮打，且去年11月陳男違反保護令，在士林地院門口持手機對她錄影咆哮騷擾，讓她身心精神極大痛苦，求償150萬元。陳男則主張，去年7月已訴請離婚由法院審理中，他沒有任何侵害行為。法院依雙方財產所得，判陳應給付10萬元，案件上訴中。

起訴指出，已搬離住處的陳男去年7月24日晚上8時許，拿鑰匙要進屋，遭女兒擋在門口，女兒稱要等警方到場陪同，才能進屋，不料，陳男涉出手呼巴掌，雙方爆發第1次拉扯、推擠，陳父再度對女兒甩巴掌，2人涉徒手攻擊爆發衝突，最後員警到場勸架才停止拉扯。陳父肩膀、腹、背、手部多處紅腫擦傷；陳女則臉部、手臂、手指多處擦傷等傷害，雙方互控傷害。

士林地方法院去年10月28日核發民視通常保護令，陳男不得對妻子、女兒實施身體或精神上不法侵害，不得騷擾聯絡，效期1年。陳男涉在今年2月17日上午涉違反保護令，按門鈴假裝有快遞包裹，趁女兒下樓拿包裹、大門未關之際，進屋與妻子和後續返家的女兒發生激烈爭執。檢方認定陳父涉犯傷害罪，及違反保護令罪嫌，陳女則涉犯傷害直系親屬罪，依法起訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

傷害罪

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