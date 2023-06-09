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防境外勢力介入2024大選　最高檢祭出千萬檢舉獎金

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

檢察總長邢泰釗今天前往嘉勉九合一地方選舉中，查察賄選表現優異的台東地檢署，並針對即將到來的2024總統及立委大選，表示為防制選舉賭盤及境外勢力藉財物介入選舉，將祭出高額檢舉獎金，檢舉選舉賭盤最高獎金500萬元，檢舉境外勢力介入更高達1000萬元以上獎金。

邢泰釗指出，境外勢力介入選舉和選舉賭盤，是2024正副總統暨立法委員選舉的重點查察工作，而純淨選舉，讓國人憑自由意志公正投票，不受外力干擾，則是全體檢方的責任。

邢泰釗提醒，2024大選牽涉國際及兩岸政治，敵對勢力可能會透過不實訊息等認知作戰、選舉賭盤或財物賄選等方式介入選舉，檢、警、調務必充分合作，維持選舉秩序，讓台灣人民能依自由意志投給心目中的理想人選，不受外在勢力不當的干擾及影響。

其中，選舉賭盤對選舉的影響，甚至大於個別賄選買票，因此檢方一定要重視及防範，在提供高額檢舉獎金後，每個賭客都可能去檢舉，莊家心裡就會產生壓力，使選舉賭盤難以坐大，進而產生遏止的效果。

與會的雲林地檢署檢察長戴文亮則指出，考量中央選舉與地方選舉差異性，以及目前可能的競選態勢，選舉賭盤可能利用現有職棒簽賭及傳統六合彩通路，以高額賭金賭輸贏或讓票方式開盤，各地收單交予中大盤，甚且輸贏的部分資金由境外介入，並視賭盤及資金狀況適時封盤，藉此影響選情。

檢察總長邢泰釗今前往九合一選舉查察賄選表現優異台東地檢署予以嘉勉。圖／最高檢提供
檢察總長邢泰釗今前往九合一選舉查察賄選表現優異台東地檢署予以嘉勉。圖／最高檢提供

邢泰釗 賄選

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