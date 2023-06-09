防境外勢力介入2024大選　最高檢祭出千萬檢舉獎金

檢察總長邢泰釗今天前往嘉勉九合一地方選舉中，查察賄選表現優異的台東地檢署，並針對即將到來的2024總統及立委大選，表示為防制選舉賭盤及境外勢力藉財物介入選舉，將祭出高額檢舉獎金，檢舉選舉賭盤最高獎金500萬元，檢舉境外勢力介入更高達1000萬元以上獎金。

邢泰釗指出，境外勢力介入選舉和選舉賭盤，是2024正副總統暨立法委員選舉的重點查察工作，而純淨選舉，讓國人憑自由意志公正投票，不受外力干擾，則是全體檢方的責任。

邢泰釗提醒，2024大選牽涉國際及兩岸政治，敵對勢力可能會透過不實訊息等認知作戰、選舉賭盤或財物賄選等方式介入選舉，檢、警、調務必充分合作，維持選舉秩序，讓台灣人民能依自由意志投給心目中的理想人選，不受外在勢力不當的干擾及影響。

其中，選舉賭盤對選舉的影響，甚至大於個別賄選買票，因此檢方一定要重視及防範，在提供高額檢舉獎金後，每個賭客都可能去檢舉，莊家心裡就會產生壓力，使選舉賭盤難以坐大，進而產生遏止的效果。