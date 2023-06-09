防境外勢力介入2024大選 最高檢祭出千萬檢舉獎金
檢察總長邢泰釗今天前往嘉勉九合一地方選舉中，查察賄選表現優異的台東地檢署，並針對即將到來的2024總統及立委大選，表示為防制選舉賭盤及境外勢力藉財物介入選舉，將祭出高額檢舉獎金，檢舉選舉賭盤最高獎金500萬元，檢舉境外勢力介入更高達1000萬元以上獎金。
邢泰釗指出，境外勢力介入選舉和選舉賭盤，是2024正副總統暨立法委員選舉的重點查察工作，而純淨選舉，讓國人憑自由意志公正投票，不受外力干擾，則是全體檢方的責任。
邢泰釗提醒，2024大選牽涉國際及兩岸政治，敵對勢力可能會透過不實訊息等認知作戰、選舉賭盤或財物賄選等方式介入選舉，檢、警、調務必充分合作，維持選舉秩序，讓台灣人民能依自由意志投給心目中的理想人選，不受外在勢力不當的干擾及影響。
其中，選舉賭盤對選舉的影響，甚至大於個別賄選買票，因此檢方一定要重視及防範，在提供高額檢舉獎金後，每個賭客都可能去檢舉，莊家心裡就會產生壓力，使選舉賭盤難以坐大，進而產生遏止的效果。
與會的雲林地檢署檢察長戴文亮則指出，考量中央選舉與地方選舉差異性，以及目前可能的競選態勢，選舉賭盤可能利用現有職棒簽賭及傳統六合彩通路，以高額賭金賭輸贏或讓票方式開盤，各地收單交予中大盤，甚且輸贏的部分資金由境外介入，並視賭盤及資金狀況適時封盤，藉此影響選情。
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