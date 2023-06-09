調查局長簽職安宣言 中和調查園區113年6月完工

法務部調查局今天舉辦「中和調查園區新建辦公大樓工程職業安全衛生工地觀摩」。局長王俊力表示，自己簽署工程職安宣言，職安也是提升工程品質的指標，預計明年6月完工。

調查局今天發布新聞稿指出，職業安全衛生工地觀摩活動中進行營造五化作業、無人機工地應用、日式施工架搭設、工地BIM應用、高空作業車、管理智慧化及工地無線通信應用等現場解說及實地演練。

新聞稿指出，因調查局業務繁重、人力擴增，導致辦公空間不足，民國107年獲得行政院通過中和調查園區興建計畫，從監造到工程由調查局自行發包辦理，是調查局歷年來最大的工程，總經費新台幣15.6億元，109年動工，預計明年6月完工，目前工程進度超前3%。

新聞稿提到，中和調查園區新建了4棟建物，未來分別由鑑識科學處、新北市調查處、北區機動工作站、國家安全維護工作站進駐，解決4個單位長年辦公空間不足的問題。

王俊力致詞時指出，調查局重視整體園區施工品質，但職業安全更是重要，也是工程品質提升的重要指標，自己簽署工程職安宣言，而調查局工程推動小組成員，也取得職安專業證照，希望工程團隊平安工作、快樂回家。

勞動部職業安全衛生署副署長朱金龍表示，調查局透過「營造五化」作業進行事前評估，大幅降低工程風險，並推動「營造看得見」來標註工程細節，有助災害降低，若每個工地做到與調查局相同水準，職災的控管會更有效率。

朱金龍也舉今年5月台中捷運撞上興富發建設公司高樓吊臂的死傷事故為例子，並表示不管建商過去推案有多少，只要一個事故，就可能把商譽、利潤停止，職業安全投資絕對是最划算的投資，呼籲相關業者重視施工安全。