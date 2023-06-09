快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

欠稅1.1萬元遭強制執行 嘉義分署到場先捐8千元再通報救助

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉７旬方姓婦人欠稅1萬1千餘元，被移送行政執行署嘉義分署強制執行。嘉義分署派員前往執行，發現方婦家境困苦，嘉義分署集募同仁愛心捐獻外，並聯絡轉介社會福利慈善機構救助。

嘉義分署表示，71歲方姓婦人欠牌照稅1萬1千餘元，因遲未繳納，派員了解確實財產狀況及現場執行，執行人員發現方婦住處家具老舊，環境雜亂生活條件不佳。家中還有一重度身心障礙的兒子依賴年邁方婦照料，全家生計也僅靠低收入戶生活補助及耕作農獲微薄收入，生活極其困苦。

方婦表示，30多歲即喪偶，含辛茹苦養育2子。長子本以優秀成績考進大學，不料卻因病去世，次子重度身心障礙，身活起居皆賴其照料，多年以來全家生計及照料次子的重擔讓她身心俱疲。

執行人員回報列為關懷個案，聯絡轉介社會福利慈善事業機構給予補助。嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻。

分署長柯怡伶率同分署同仁，前往關懷訪視，捐贈慰問金8千元及毛毯等禮品，表達關懷之意，希望透過嘉義分署的關懷將社會溫暖傳遞至方家。

嘉義分署長柯怡伶（右）和同仁致贈毛毯等禮品，表達關懷之意。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署長柯怡伶（右）和同仁致贈毛毯等禮品，表達關懷之意。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署長柯怡伶關懷方婦生活環境。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署長柯怡伶關懷方婦生活環境。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署長柯怡伶致贈慰問金。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署長柯怡伶致贈慰問金。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署長柯怡伶（中）與同仁關懷方婦（左二）的生活狀況。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署長柯怡伶（中）與同仁關懷方婦（左二）的生活狀況。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 愛心 低收入戶

延伸閱讀

欠稅621萬還有錢開新公司 台南五金批發公司老闆遭管收

台南某科技公司欠稅逾600萬元 施姓負責人管收

展雲欠稅百萬元 名下金山「蓬萊陵園」萬坪土地遭查封

士林分署助領勞退金賸餘款 追回15年欠稅217萬元

相關新聞

醫助遭砍後頸血染白袍 遊民行凶精神鑑定獲減刑判5年

台中許姓遊民自稱1間耳鼻喉科偷學泰國醫師技術，拿美工刀埋伏趁鐘姓助理開門時朝他後頸、臉頰猛砍，鐘瞬間遭血染白袍緊急縫80...

違法在台販售澳豐基金 兆富財顧負責人60萬交保

澳豐金融集團日前倒閉引發軒然大波，檢調獲報，曾違法在台販售澳豐ＡＡ境外基金、2020年遭檢方起訴的兆富財管顧問公司負責人...

欠稅1.1萬元遭強制執行 嘉義分署到場先捐8千元再通報救助

嘉義縣番路鄉７旬方姓婦人欠稅1萬1千餘元，被移送行政執行署嘉義分署強制執行。嘉義分署派員前往執行，發現方婦家境困苦，嘉義...

巴比妥恐從2管道取得 精神科醫師：常用於毛小孩安樂死

新北市某私立幼兒園餵藥案持續延燒。有醫師提出加強安眠藥管制、建立轉讓藥品通報機制等措施。新光醫院精神科主治醫師張尚文則指...

護理師看護漸凍人離開29分鐘 要賠家屬520萬

女護理師照顧「漸凍症」病人，卻在病人使用拍痰機期間，中途離開病房29分鐘，病人呼吸器脫落，變成植物人，延醫半個多月後死亡...

一句道歉都沒有！惡司機捅死同事、毀人家庭 判14年半

彰化林姓貨車司機個性暴躁，和李姓同事僅依工作瑣事就大吵約談判，見面衝突就持刀狠刺他腹部害慘死，犯後對被害家屬一句道歉都沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦