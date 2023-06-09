欠稅1.1萬元遭強制執行 嘉義分署到場先捐8千元再通報救助
嘉義縣番路鄉７旬方姓婦人欠稅1萬1千餘元，被移送行政執行署嘉義分署強制執行。嘉義分署派員前往執行，發現方婦家境困苦，嘉義分署集募同仁愛心捐獻外，並聯絡轉介社會福利慈善機構救助。
嘉義分署表示，71歲方姓婦人欠牌照稅1萬1千餘元，因遲未繳納，派員了解確實財產狀況及現場執行，執行人員發現方婦住處家具老舊，環境雜亂生活條件不佳。家中還有一重度身心障礙的兒子依賴年邁方婦照料，全家生計也僅靠低收入戶生活補助及耕作農獲微薄收入，生活極其困苦。
方婦表示，30多歲即喪偶，含辛茹苦養育2子。長子本以優秀成績考進大學，不料卻因病去世，次子重度身心障礙，身活起居皆賴其照料，多年以來全家生計及照料次子的重擔讓她身心俱疲。
執行人員回報列為關懷個案，聯絡轉介社會福利慈善事業機構給予補助。嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻。
分署長柯怡伶率同分署同仁，前往關懷訪視，捐贈慰問金8千元及毛毯等禮品，表達關懷之意，希望透過嘉義分署的關懷將社會溫暖傳遞至方家。
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