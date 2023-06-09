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巴比妥恐從2管道取得 精神科醫師：常用於毛小孩安樂死

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新北市一間私立幼兒園餵毒案，圖為教育局和家長昨進行協調會和專業諮詢。記者曾吉松／攝影
新北市一間私立幼兒園餵毒案，圖為教育局和家長昨進行協調會和專業諮詢。記者曾吉松／攝影

新北市某私立幼兒園餵藥案持續延燒。有醫師提出加強安眠藥管制、建立轉讓藥品通報機制等措施。新光醫院精神科主治醫師張尚文則指出，衛福部針對鎮靜安眠藥物進出醫院的管制已相當嚴格，但因為開立容易，加上有水貨管道，患者轉讓藥物的情況防不勝防。

他也指出，巴比妥酸鹽藥物醫療院所幾乎不再使用，較常用於毛小孩的鎮靜與安樂死

張尚文指出，幼兒園餵藥案驗到的巴比妥酸鹽，從數十年前醫界就已不再使用，因為有更安全、療效更佳的藥物出現，除了用來治療少數癲癇患者，醫界幾乎沒人在用巴比妥酸鹽作為鎮定安眠劑。

他表示，巴比妥酸鹽在獸醫使用較多，用於毛小孩發生躁動時的鎮靜劑，或用來執行毛小孩安樂死，或許後續檢方可以朝此方向偵辦。

針對醫界人士提出加強安眠藥管制，張尚文說，政府早在十年前就將鎮靜安眠藥物納管，藥房早就買不到安眠藥，一定要醫師處方；且由於衛生所對於安眠鎮靜類藥物的查核嚴格，醫療院所須提供開立藥物的詳細記錄，許多內兒科診所甚至不願意進鎮靜安眠藥，可見管制已經相對嚴格。

不過，張尚文說，在醫學中心，由於健保提供給付，安眠鎮靜藥物的開立仍然非常普遍。他表示，確實有些患者會出現轉讓藥物的情況，年輕患者拿到安眠藥後，也許過一陣子睡眠改善、存了一些藥物，朋友、同事失眠時就提供其使用，「這樣不好，但類似情形並不少見。」

有醫師提出應建立鎮靜安眠藥轉讓的通報機制。對此，張尚文表示，若患者不主動說明，醫療端難以知悉患者轉讓藥物的情況、轉讓給誰，也不會每次看診都詢問患者，患者也未必據實以告。他直言，「這應該不是屬於醫療人員能夠處理的範疇。」

張尚文也說，健保署雲端藥歷已有針對鎮靜安眠藥使用的通報機制，醫師插入健保卡時，電腦會跳出提醒，避免鎮靜安眠藥物重複、過量開立的問題。他表示，沒有患者願意長期服用安眠藥，精神科醫師遇到患者難以減藥的狀況，都會盡力協助，藉由使用成癮性低的替代性藥物，或輔以心理治療、認知治療等方式，減少患者對藥物的依賴。

他指出，自己遇過開業同學轉來的患者，剛到門診時每天竟服用高達100顆鎮靜安眠藥，研判是透過水貨等非法管道取得，導致患者安眠藥成癮。張尚文在門診協助下，患者慢慢降低藥物依賴，已經減少到每天10顆，「醫師跟患者都不希望越來越重，會吃到這種程度事出有因，沒有醫師願意讓病人成癮。」

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