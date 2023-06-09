快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

護理師看護漸凍人離開29分鐘 要賠家屬520萬

聯合報／ 記者林保光／即時報導

護理師照顧「漸凍症」病人，卻在病人使用拍痰機期間，中途離開病房29分鐘，病人呼吸器脫落，變成植物人，延醫半個多月後死亡。女護理師除了涉過失致死，判刑10月，高雄地方法院民庭並判她須賠償家屬共520萬元。

判決指出，朱姓男子患肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍症），因氣管肌力不足，在居家照護期間，須靠呼吸器呼吸；護理師陳姓女子受雇輪班1對1看護。2020年4月，陳女幫朱使用拍痰機時，可能因痰液累積要抽痰，不能離開，但陳女去拿灌食用的果汁，離開約15分鐘，朱的氣切呼吸管脫落，當呼吸器發出警示聲，陳女仍沒立即回房，又過10多分鐘才回來，發現朱已陷入缺氧，請救護人員到場救治，送醫急救後，朱仍變成植物人，至5月15日死亡。

案經家屬提告，陳姓女護理師雖解釋，家屬未曾告知在照護期間不可離開朱的房間，也沒製作SOP，張貼於朱的病房。但高雄地方法院審結，依過失致死罪，判陳女刑10月。陳女上訴二審中。

朱姓男子的家屬對陳女提出民事求償，法官認為，朱使用呼吸器管期間，呼吸管有因震動而脫落的風險，實不容許看護離開病患長達29分鐘，陳女違反「善良管理人」的注意義務，明顯有過失，判決陳女要賠償朱妻160萬元、3名兒子各120萬元。全案可上訴。

高雄地方法院因護理師看護漸凍人疏失，判護理師賠520萬元。記者林保光／攝影
高雄地方法院因護理師看護漸凍人疏失，判護理師賠520萬元。記者林保光／攝影

護理師 吸管 植物人

延伸閱讀

5億高中生墜樓案 中檢傳急救護理師釐清案情

薪資高7倍！歐洲挖角 非洲大量移民鬧護理師荒

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

打造高齡友善社會 用K歌串聯長者、新住民、移工及看護

相關新聞

醫助遭砍後頸血染白袍 遊民行凶精神鑑定獲減刑判5年

台中許姓遊民自稱1間耳鼻喉科偷學泰國醫師技術，拿美工刀埋伏趁鐘姓助理開門時朝他後頸、臉頰猛砍，鐘瞬間遭血染白袍緊急縫80...

違法在台販售澳豐基金 兆富財顧負責人60萬交保

澳豐金融集團日前倒閉引發軒然大波，檢調獲報，曾違法在台販售澳豐ＡＡ境外基金、2020年遭檢方起訴的兆富財管顧問公司負責人...

防境外勢力介入2024大選　最高檢祭出千萬檢舉獎金

檢察總長邢泰釗今天前往嘉勉九合一地方選舉中，查察賄選表現優異的台東地檢署，並針對即將到來的2024總統及立委大選，表示為...

欠稅1.1萬元遭強制執行 嘉義分署到場先捐8千元再通報救助

嘉義縣番路鄉７旬方姓婦人欠稅1萬1千餘元，被移送行政執行署嘉義分署強制執行。嘉義分署派員前往執行，發現方婦家境困苦，嘉義...

護理師看護漸凍人離開29分鐘 要賠家屬520萬

女護理師照顧「漸凍症」病人，卻在病人使用拍痰機期間，中途離開病房29分鐘，病人呼吸器脫落，變成植物人，延醫半個多月後死亡...

一句道歉都沒有！惡司機捅死同事、毀人家庭 判14年半

彰化林姓貨車司機個性暴躁，和李姓同事僅依工作瑣事就大吵約談判，見面衝突就持刀狠刺他腹部害慘死，犯後對被害家屬一句道歉都沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦