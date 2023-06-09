護理師看護漸凍人離開29分鐘 要賠家屬520萬
女護理師照顧「漸凍症」病人，卻在病人使用拍痰機期間，中途離開病房29分鐘，病人呼吸器脫落，變成植物人，延醫半個多月後死亡。女護理師除了涉過失致死，判刑10月，高雄地方法院民庭並判她須賠償家屬共520萬元。
判決指出，朱姓男子患肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍症），因氣管肌力不足，在居家照護期間，須靠呼吸器呼吸；護理師陳姓女子受雇輪班1對1看護。2020年4月，陳女幫朱使用拍痰機時，可能因痰液累積要抽痰，不能離開，但陳女去拿灌食用的果汁，離開約15分鐘，朱的氣切呼吸管脫落，當呼吸器發出警示聲，陳女仍沒立即回房，又過10多分鐘才回來，發現朱已陷入缺氧，請救護人員到場救治，送醫急救後，朱仍變成植物人，至5月15日死亡。
案經家屬提告，陳姓女護理師雖解釋，家屬未曾告知在照護期間不可離開朱的房間，也沒製作SOP，張貼於朱的病房。但高雄地方法院審結，依過失致死罪，判陳女刑10月。陳女上訴二審中。
朱姓男子的家屬對陳女提出民事求償，法官認為，朱使用呼吸器管期間，呼吸管有因震動而脫落的風險，實不容許看護離開病患長達29分鐘，陳女違反「善良管理人」的注意義務，明顯有過失，判決陳女要賠償朱妻160萬元、3名兒子各120萬元。全案可上訴。
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