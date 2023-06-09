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一句道歉都沒有！惡司機捅死同事、毀人家庭 判14年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化林姓貨車司機個性暴躁，和李姓同事僅依工作瑣事就大吵約談判，見面衝突就持刀狠刺他腹部害慘死，犯後對被害家屬一句道歉都沒有，李的遺孀更向法院要求判林死刑，一審依殺人罪判林13年，二審以林手段凶殘，但考量兼顧教化、矯正等，撤銷改判林14年6月，仍可上訴。

檢警調查，林男、李男2022年3月因貨運棧板問題意見不合，同月28日在公司LINE群組起爭執， 林先嗆「有問題，不爽來找我講」，李也回「走，總倉等」相約出面談判，林途中還買了1把刀刃25公分的麵包刀，到場就以右手握持藏在背後。

結果2人一言不合，李先是推了林一下，林馬上高舉刀子揮砍反擊，2人扭打後李向後退躲避，林卻再朝他腹部猛刺，楊姓廠長聽見打鬥聲衝出制止也被畫傷手指，最後其他同事合力將林架住，林還低動大喊「我沒有錯！」但李男失血過多倒地送醫仍不治死亡。

彰化地院一審時，林否認殺人犯意，辯稱買刀是要防身，還說是林先動手，他只有空揮後來跌倒站起來順手就往前刺；法院勘驗監視器，發現林一下就知道李男手上無任何器械，自己被推一下就立刻反擊，還冷不防高舉刀子朝毫無防備、手無寸鐵的李揮砍6刀，顯有殺人故意。

法醫解剖鑑定發現，林其中1刀刺入李體內13公分導致大量出血，當時目睹的楊姓廠長也說，林持刀往李的下腹部一直刺、一直刺，林被同事架住仍一臉凶狠說他沒有錯。

一審認為，林、李衝突僅43秒，顯為林男盛怒中所為，造成人命喪失、家庭破碎，犯後仍否認態度不佳，對家屬一句道歉都沒有，考量仍須照顧年邁罹病父母，另審酌被害的李男是家中經濟為一來源，身亡留下孤兒寡母，李的遺孀更請求判死刑等，一審依殺人罪判林13年，褫奪公權10年。

台中高分院二審審酌，林男手段凶殘、惡性重大，但過去無前科，因一時盛怒造成1個家庭破碎，犯後至今矢口否認，考量一切情狀，撤銷原判決改依殺人罪判他14年6月。

二審說，量處14年6月徒刑，已足兼顧林男之教化、矯正、復歸與社會安全之維護，認為被害家屬及檢察官分別求處死刑、無期徒刑或15年以上徒刑，均嫌過重。

林男僅因一時盛怒持刀捅死李姓同事，一審依殺人罪判13年，二審撤銷改判14年6月。圖／報系資料照
林男僅因一時盛怒持刀捅死李姓同事，一審依殺人罪判13年，二審撤銷改判14年6月。圖／報系資料照

殺人 死刑

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