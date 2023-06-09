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涉嫌罵前後任市長 嘉義太保市代會主席分別被起訴、判拘役
嘉義縣太保市代表會主席葉俊男曾於去年10月涉嫌辱罵前市長黃榮利，遭判拘役；又於去年4月間涉嫌辱罵時任機要秘書鄭淑分，因葉男不願意登報道歉遭檢方起訴，鄭女後選上太保市長，葉男也連任代表會主席。
去年4月17日晚上葉俊男參加地方宮廟舉辦的「平安宴」時，時任太保市長機要秘書的鄭淑分也到場與會，葉男見鄭淑分上台致詞後，在大庭廣眾下，以「五字經」、「妳三小」等語辱罵，鄭淑分不甘受辱提告。
檢方表示，鄭淑分願意接受登報道歉，但是，葉男只願意私下向鄭淑分點頭致歉，鄭淑分不願接受這種「大街罵人、小巷道歉」行徑，因此，依公然侮辱罪嫌起訴。
葉俊男在去年10月11日中午參加宮廟舉辦的平安宴，對當時擔任太保市長的黃榮利也涉嫌以「五字經」當眾辱罵，黃榮利提告，警方依法函送。
檢方依公然侮辱罪嫌起訴。葉男犯後坦承犯行，已改換跑道擔任嘉義縣議員的黃榮利不願意和解，今年5月間判處葉俊男拘役10日，得易科罰金，可上訴。
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