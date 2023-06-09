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違法在台販售澳豐基金 兆富財顧負責人60萬交保
澳豐金融集團日前倒閉引發軒然大波，檢調獲報，曾違法在台販售澳豐ＡＡ境外基金、2020年遭檢方起訴的兆富財管顧問公司負責人曾奎銘等人，2019年檢調偵辦期間持續違法販賣澳豐基金，金額逾3億元；檢調昨兵分16路搜索，二度約談曾男及公司幹部、業務等人。北檢複訊後，負責人曾男60萬交保，其餘經理、業務等13人分別命10萬至50萬交保。
澳豐金融集團上月在官網宣布自願放棄經營，旗下力量基金進行清算，等同宣告上千億元規模的集團倒閉，造成國內一點三萬人血本無歸，十三家上市櫃公司為此曝險。此外，傳出前總統李登輝家族成員、我國駐世貿組織代表羅昌發等政商名流受害。
昨遭搜索、約談的兆富財顧曾男等人，2020年便因違法販售AA基金遭檢調偵辦、起訴，上月台北地院依違反證券投資信託及顧問法非法銷售境外基金罪，判處曾男2年3個月徒刑，併科500萬元罰金。
但曾男等人歷經上次偵審，卻未見收斂，持續透過公司幹部及業務人員繼續對外販售AA基金，造成數十位民眾共損失超過千萬美元。據了解，檢調此次係針對曾男等人在台違法販售境外基金部分偵辦，與國內投資人自行前往境外購買AA基金，以及澳豐金融集團清算、倒閉無關。
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