中油前執行長徐漢涉貪 500萬元交保限制住居

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，近日羈押期將屆滿，法院再裁定延押2個月。圖／翻攝畫面 中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢起訴徐漢在內等21人；橋頭地院以其餘被告已坦承犯行，且徐漢已遭停職等，裁定500萬元交保，限制住居出境，每週須定時向法院報到。

徐漢羈押期將於6月25日屆滿，他近期再度聲請停押，橋頭地方法院近期開庭訊問時，雖然他仍矢口否認犯行，但法官認為，此案其他被告均已完成準備程序且已坦承犯行，加上徐漢犯罪所得均已遭扣案，中油也已解除其煉製事業部執行長職務，調任總公司副總經理室督導幕僚室管理師，並遭停職中，據此已難認被告對中油或其他被告仍存有相當影響力。

橋頭地方法院刑事裁定書指出，法官審酌徐漢所涉罪名多屬貪污重罪，被訴犯行次數相當多，涉嫌收賄金額甚鉅，且居於主要地位，涉案情節重大等，據此裁定新台幣500萬元交保。

另外，為防止徐漢逃亡串證，法官也裁定須限制住居及限制出境、出海8月，並應於每週星期三及星期日上午9時至下午5時間，到橋頭地院法警室報到，且不得對其他共同被告及證人有任何騷擾、接觸或不法侵害行為。

全案起於中油煉製事業部前執行長徐漢涉向業者收回扣，辦公室被搜出2710萬元，橋頭地檢署偵結後，認定其收賄金額達新台幣1686萬元，去年5月25日將他和20人、3間公司起訴，且依犯後態度不佳建請法官重判。