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越南移工化糞池施工失足溺斃 雇主判徒刑6月

中央社／ 彰化8日電

越南籍黃姓移工前往彰化北斗鎮1間畜牧場更換化糞池紅泥膠皮袋，不慎墜落化糞池溺斃，彰化地院認為雇主丁男未設置安全設備，也未要求黃男穿救生衣，依過失致死罪判刑6月。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，去年6月，丁男承攬彰化縣北斗鎮1間畜牧場的化糞池紅泥膠皮袋更換工程，僱用黃男施工，而化糞池距離地面高4公尺、水深1.7公尺，黃男在進行更換工程時，不慎跌倒墜落至化糞池導致窒息，送醫後仍不治死亡。

彰化地方檢察署檢察官調查此案時，認為丁男沒有在化糞池設置護欄、護蓋等防護設備，也未要求黃男穿救生衣；丁男雖辯稱臨時請不到工人，才找黃男幫忙，也有要求穿好救生衣及注意安全，仍遭檢方依過失致死罪起訴。

地院法官審理此案時，認為丁男犯罪後已坦承犯行，知所悔悟，並與被害人家屬達成和解，因此依過失致人於死罪，判處丁男有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年。全案仍可上訴。

牧場 移工

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