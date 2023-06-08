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劍道老師遭控涉對女大學生性騷、傷害 嘉檢：性騒不起訴傷害起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣67歲劉姓劍道男老師被控去年12月10日晚間，趁對女大學生學員療傷時，用手觸摸女大生外陰部，涉及性騷被告，警方偵訊移送法辦，嘉檢偵辦認為女大生單一指訴，無其他證據，犯嫌不足，今天不起訴處分，劉男另涉拿木刀傷害女大學生起訴。

不起訴書說，67歲劉姓劍道男老師被控去年12月10日晚間7點，在民雄鄉中樂村居處，對寄住女大生劍道學員進行腿部療傷時，以手觸摸女大生外陰部、兩大腿內側身體隱私處得逞，女大生向警方提告劍道老師違反性騷擾防治法。

檢方說，劉男坦承有對女大生進行腿部療傷，但否認性騷擾。劉男辯稱，當時雖有按到膝蓋附近大腿位置，但絕無碰觸女大生外陰部、兩大腿內側位置。檢方認定只有女大生單一指訴，無其他積極證據證明指控內容屬實，不足以認定劉男有性騷擾犯行，犯罪嫌疑不足。

另，劉姓劍道男老師也被控去年12月10日上午，在民雄國中劍道館內指導這名女大生劍道升段檢定「劍道形」時，劉男認為女大生動作姿勢未達要求，眾人面前持劍道用木刀，連續擊打女大生臀部，造成臀部挫傷，女大生提告劉男，檢方依傷害罪嫌起訴，聲請法院簡易判刑。

劍道老師遭控涉對女大學生性騷傷害， 嘉檢性騒不起訴傷害起訴。圖／聯合報資料照片
劍道老師遭控涉對女大學生性騷傷害， 嘉檢性騒不起訴傷害起訴。圖／聯合報資料照片

性騷擾 提告 大學生

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