槍殺宮廟主委未遂等案 威震聯盟首腦獲交保

威震聯盟吳姓首腦涉出資找槍手槍殺萬華黃姓宮廟主委未果等案，遭檢方起訴。台北地院昨天辯論終結，定8月16日宣判；法官諭知，吳男以新台幣130萬元交保，限制出境、住居。

檢警調查，吳男曾因槍擊殺人案遭判處無期徒刑定讞，民國106年假釋出獄後，自組威震聯盟，因不滿台北市萬華區某宮廟黃姓主委介入調處債務，涉嫌與2名劉姓員工共謀，出資招募梁姓男子、張姓男子擔任殺手槍殺黃男。

檢警查出，張男於去年2月19日上午前往由黃男擔任主委的宮廟蹲點伺機開槍，但遲遲不敢動手；隔天晚間，張男不堪遭吳男員工追問暗殺進度，走投無路下與梁男一起向黃男坦承受吳男指示準備暗殺，希望尋求庇護，全案因而曝光。

台北地檢署依預備殺人罪嫌起訴吳男、2名劉姓員工、梁男、張男共5人後，另查出吳男涉組織犯罪、地下匯兌、賭博等罪，追加起訴吳男等人。

案件均由台北地方法院審理。北院指出，吳男遭起訴後，持續遭羈押禁見，前後羈押期間8月，主要目的在保全被告到庭並釐清案情。

北院指出，吳男涉預備殺人、追加起訴組織犯罪防制條例等案，已交互詰問完畢並辯論終結，定8月16日上午11時宣判；另考量本案已達所有證人均經詰問完畢，證詞均已保全在案，吳男串證的疑慮已明顯降低。

北院考量，吳男並無因案經通緝到案的情形，他在檢察官偵查期間，曾獲諭知交保100萬元，依本案全案犯案情節及訴訟程序階段，裁准吳男再提出30萬元（即合計130萬元具保），並限制住居、限制出境、出海。