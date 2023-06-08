汽機車噪音汙染惹民怨 盧秀燕：五管齊下啟動「靜城」

台中市警察局統計，蒐證疑似噪音改裝車輛前年通報3782件、去年通報5573件，今年啟動「靜城專案」4月26日至6月5日一口氣共通報1萬3285件，台中市長盧秀燕表示將「五管齊下」。

市長盧秀燕表示，若要解決可五管齊下，第一是器材設備要增加，第二盼中央聽進各縣市建議，檢討車輛改裝規範，源頭就會少掉大半，第三在中央修法前，會加強取締，縱然會讓案件數增加，但可達到嚇阻作用，第四絕不吃案，第五關鍵在人，呼籲市民若希望城市安靜一定要守法。

環保局長陳宏益說，市府成立環警監聯合稽查小組，若警方發現聲音不對，就會攔下駕駛或騎士，並登錄噪音檢舉網，請車主到環保局檢測噪音。

陳宏益說，但回歸法規面，目前道路交通管理處罰條例未將排氣管改裝列為禁止事項，目前環保局已發文給交通部，新北、桃園也跟進並成立專案，代表六都都有相同問題，盼中央能聽到地方的聲音。

環保局表示，警方若發現有改裝車案件即通報環保局查處噪音，查獲躁音數量增加是市府警察、環保單位合作積極辦理防制車輛噪音的結果。

環保局統計去年至112年5月底，科技執法聲音照相及環警監聯合稽查作業，共查獲995輛次違規案件，其中「環警監」路邊攔查1440輛次改裝排氣管車輛中，不合格及再次改裝者680輛次，不合格率約47.2%，而排氣檢驗117輛次中，不合格者38輛次，不合格率約32.5%。

但因排氣管目前並非屬道路交通法規禁止變更項目，環保局後續將持續與中央主管機關溝通，除建請修法加嚴噪音管制標準並加重罰則外，也希望透過中央修法源頭禁止任意修改車輛排氣管，改善衍生噪音擾民。

警察局列管改裝車行零件業者共計81家，勸誡改裝車行零件業者共計83次，針對曾涉危險駕車或顯屬噪音改裝車車主告誡、約制共計344人次。