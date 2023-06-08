快訊

板橋幼兒園餵藥8童微量反應 新北教育局廢止設立許可

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

餵藥私幼是「吉的堡加盟店」 總公司急發道歉聲明：終止加盟合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休院長獎章被撤銷 法院打臉司法院「只憑翁茂鍾筆記本不夠」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，司法院撤銷他的一等司法獎章，並追繳5400元獎勵金，林不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為林尚未受判決懲戒，僅憑翁的筆記本為依據，尚缺充分事證認定林、翁不當接觸，判撤銷司法院的處分，林勝訴，可上訴。

林奇福曾任職最高行政法院院長並任法官，2008年退休司法院頒發一等司法獎章、發獎勵金5400元；司法院2021年行政調查認為在百利案分和前後，林接受翁多次飲宴、襯衫和保養品，有違失行為，經人事審議委員會決議撤銷一等司法獎章，追繳獎勵金。

林奇福提行政訴訟指出，他和翁沒有不當接觸、飲宴，也沒有損及司法公信力，且依翁的記事本難以認定兩人有不當往來，他印象中翁多次前來拜訪是為了替自己兒女介紹婚配對象，百利案結案後2年，翁才再次來訪，證明兩人無密切接觸，認為司法院撤銷獎章和獎勵金處分有誤。

司法院稱依德國法官倫理規範是「有疑推定」，只要「有疑慮」可能就會懲戒。倫理、懲戒規範是採「抽象危險」，即讓客觀第三人覺得有不公正的危險性、有危害司法公信的可能性時，即應該禁止，認為應從嚴規範司法官的行為，處分合法。

北高行指出，林被監察院彈劾後移送懲戒法院職務法庭審理中，判決尚未出爐，難以判決是否喪失請領司法獎章資格，而司法院未待判決，即援引翁茂鍾筆記本作為核心證據，做出調查報告認定林奇福不當與翁接觸，逕自撤銷獎章，有可議之處。

北高行認為，綜觀翁的筆記本內容，大多數未記載和林碰面的緣由及目的，更沒有提及百利案，且百利案在最高法院採保密分案，林身為庭長是否知悉案件繫屬於該庭法官，而避免與關係人接觸，也有疑慮。

判決指出，司法院調查結果以翁茂鍾筆記本為主要依據，缺乏充分事證認定林不當接觸翁，並持續接受招待飲宴、餽贈物品，無法使法院形成得撤銷獎章的心證。

北高行表示，縱使認定林奇福有收受翁招待的飲宴及餽贈，但林尚未受懲戒、有罪判決確定、刑事訴追而停職或因犯罪褫奪公權，仍應由人審會視違失情節輕重，裁量是否變更頒給等次或撤銷，司法院未斟酌即撤銷獎章，處分有誤，判林勝訴、司法院敗訴。

最高行政法院前院長林奇福。圖／聯合報系資料照片
最高行政法院前院長林奇福。圖／聯合報系資料照片

延伸閱讀

罔顧學校食安廠商 盧秀燕：一次就解約且移送法辦

5地院院長異動 司法院人審名單照單通過

少年遭猥褻未即時通報她遭拔法官職 上百人到司法院聲援姜麗香

為何他們上最高院？ 人審委員拋問題要司法院講清楚

相關新聞

五億男案再傳新進展 檢方傳醫院護士到庭作證

台中地檢署偵辦賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓身亡案件，上午9點半傳賴母到庭半小時內迅速開完，隨後10點半再傳1名金色短髮陳...

汽機車噪音汙染惹民怨 盧秀燕：五管齊下啟動「靜城」

台中市警察局統計，蒐證疑似噪音改裝車輛前年通報3782件、去年通報5573件，今年啟動「靜城專案」4月26日至6月5日一...

退休院長獎章被撤銷 法院打臉司法院「只憑翁茂鍾筆記本不夠」

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，司法院撤銷他的一等司法獎章，並追繳5400元獎勵金，林不服提...

婦人騙恆述法師會捐錢蓋道場 詐134萬多元判刑1年2月

婦人江寶銀向藝人張菲的姊姊恆述法師借錢聲稱要繳交遺產稅，騙稱等拿到大筆遺產後，即會捐款興建道場，恆述幫忙周轉，江婦卻未還...

500萬元買凶掃射「芳明館」 震集團董事長吳明達130萬元交保

萬華「芳明館」旗下開發公司2022年遭人持衝鋒槍掃射，威震集團董事長吳明達被控以500萬元買凶，依預備殺人罪起訴，吳羈押...

保三警員散布女友裸照報復她分手 懲戒法院判休職1年半

警政署保三總隊第一大隊第一中隊警員邱瀚德不滿女友分手，前年3月起透過網路散布她不雅照和妨害名譽的文字，女方向新北市警林口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦