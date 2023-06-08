退休院長獎章被撤銷 法院打臉司法院「只憑翁茂鍾筆記本不夠」

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，司法院撤銷他的一等司法獎章，並追繳5400元獎勵金，林不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為林尚未受判決懲戒，僅憑翁的筆記本為依據，尚缺充分事證認定林、翁不當接觸，判撤銷司法院的處分，林勝訴，可上訴。

林奇福曾任職最高行政法院院長並任法官，2008年退休司法院頒發一等司法獎章、發獎勵金5400元；司法院2021年行政調查認為在百利案分和前後，林接受翁多次飲宴、襯衫和保養品，有違失行為，經人事審議委員會決議撤銷一等司法獎章，追繳獎勵金。

林奇福提行政訴訟指出，他和翁沒有不當接觸、飲宴，也沒有損及司法公信力，且依翁的記事本難以認定兩人有不當往來，他印象中翁多次前來拜訪是為了替自己兒女介紹婚配對象，百利案結案後2年，翁才再次來訪，證明兩人無密切接觸，認為司法院撤銷獎章和獎勵金處分有誤。

司法院稱依德國法官倫理規範是「有疑推定」，只要「有疑慮」可能就會懲戒。倫理、懲戒規範是採「抽象危險」，即讓客觀第三人覺得有不公正的危險性、有危害司法公信的可能性時，即應該禁止，認為應從嚴規範司法官的行為，處分合法。

北高行指出，林被監察院彈劾後移送懲戒法院職務法庭審理中，判決尚未出爐，難以判決是否喪失請領司法獎章資格，而司法院未待判決，即援引翁茂鍾筆記本作為核心證據，做出調查報告認定林奇福不當與翁接觸，逕自撤銷獎章，有可議之處。

北高行認為，綜觀翁的筆記本內容，大多數未記載和林碰面的緣由及目的，更沒有提及百利案，且百利案在最高法院採保密分案，林身為庭長是否知悉案件繫屬於該庭法官，而避免與關係人接觸，也有疑慮。

判決指出，司法院調查結果以翁茂鍾筆記本為主要依據，缺乏充分事證認定林不當接觸翁，並持續接受招待飲宴、餽贈物品，無法使法院形成得撤銷獎章的心證。