快訊

板橋幼兒園餵藥8童微量反應 新北教育局廢止設立許可

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

餵藥私幼是「吉的堡加盟店」 總公司急發道歉聲明：終止加盟合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人騙恆述法師會捐錢蓋道場 詐134萬多元判刑1年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

婦人江寶銀向藝人張菲的姊姊恆述法師借錢聲稱要繳交遺產稅，騙稱等拿到大筆遺產後，即會捐款興建道場，恆述幫忙周轉，江婦卻未還錢，恆述提告詐欺；台北地院審理，日前依詐欺取財罪判江婦有期徒刑1年2月，犯罪所得134萬5000元沒收。可上訴。

恆述法師提告表示，江婦騙稱公公過世後留下30多億元的不動產，江婦可分得7至8億元，不動產在台北市精華區的臨沂街等地，不過，因要先付稅金，開口借錢，她信以為真，幫江婦找地下錢莊周轉，害她後來背負4000萬元的債務。

江寶銀則辯稱，她確實有向恆述法師借錢，但借的錢是拜拜使用，當時雖然她的經濟不佳，但慢慢還也還得起，矢口否認詐欺。

合議庭認為，江寶銀在外積欠龐大債務，也曾用相同的理由詐財，與詐騙恆述法師的手法類同，採信恆述的說法，審酌江婦犯後始終否認犯行，已還款65萬5000元、犯後態度不佳等，依詐欺取財罪判江婦有期徒刑1年2月。

恆述法師。圖／聯合報系資料照
恆述法師。圖／聯合報系資料照

延伸閱讀

平均地權條例修正案7/1上路 代銷：這種房型最保值

「徐乃麟緊盯每則貼文」　小編急留言道歉本尊幽默回應

康康被騙480萬後露面 曝江蕙一通電話罵翻了

徐乃麟捕獲野生大哥大 　和張菲大聊「爸爸經升級成阿公經」

相關新聞

五億男案再傳新進展 檢方傳醫院護士到庭作證

台中地檢署偵辦賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓身亡案件，上午9點半傳賴母到庭半小時內迅速開完，隨後10點半再傳1名金色短髮陳...

汽機車噪音汙染惹民怨 盧秀燕：五管齊下啟動「靜城」

台中市警察局統計，蒐證疑似噪音改裝車輛前年通報3782件、去年通報5573件，今年啟動「靜城專案」4月26日至6月5日一...

退休院長獎章被撤銷 法院打臉司法院「只憑翁茂鍾筆記本不夠」

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，司法院撤銷他的一等司法獎章，並追繳5400元獎勵金，林不服提...

婦人騙恆述法師會捐錢蓋道場 詐134萬多元判刑1年2月

婦人江寶銀向藝人張菲的姊姊恆述法師借錢聲稱要繳交遺產稅，騙稱等拿到大筆遺產後，即會捐款興建道場，恆述幫忙周轉，江婦卻未還...

500萬元買凶掃射「芳明館」 震集團董事長吳明達130萬元交保

萬華「芳明館」旗下開發公司2022年遭人持衝鋒槍掃射，威震集團董事長吳明達被控以500萬元買凶，依預備殺人罪起訴，吳羈押...

保三警員散布女友裸照報復她分手 懲戒法院判休職1年半

警政署保三總隊第一大隊第一中隊警員邱瀚德不滿女友分手，前年3月起透過網路散布她不雅照和妨害名譽的文字，女方向新北市警林口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦