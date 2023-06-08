婦人騙恆述法師會捐錢蓋道場 詐134萬多元判刑1年2月

婦人江寶銀向藝人張菲的姊姊恆述法師借錢聲稱要繳交遺產稅，騙稱等拿到大筆遺產後，即會捐款興建道場，恆述幫忙周轉，江婦卻未還錢，恆述提告詐欺；台北地院審理，日前依詐欺取財罪判江婦有期徒刑1年2月，犯罪所得134萬5000元沒收。可上訴。

恆述法師提告表示，江婦騙稱公公過世後留下30多億元的不動產，江婦可分得7至8億元，不動產在台北市精華區的臨沂街等地，不過，因要先付稅金，開口借錢，她信以為真，幫江婦找地下錢莊周轉，害她後來背負4000萬元的債務。

江寶銀則辯稱，她確實有向恆述法師借錢，但借的錢是拜拜使用，當時雖然她的經濟不佳，但慢慢還也還得起，矢口否認詐欺。