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五億男案再傳新進展 檢方傳醫院護士到庭作證
台中地檢署偵辦賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓身亡案件，上午9點半傳賴母到庭半小時內迅速開完，隨後10點半再傳1名金色短髮陳姓女子，應訊2個多小時後才結束，外界一度誤傳該名女子是賴男配偶夏姓嫌疑人的母親，但經證實女子是醫院的護士，檢方今依證人身分傳訊。
中檢今上午9點半傳訊賴母，賴和委任律師許哲維應訊半小時即開完庭，許表示今天有就賴男傷勢部分再向檢方聲請調查6項證據，面對媒體提問則轉趨保守態度，多半表示因偵查中不便回應。
檢方隨即於10點半再傳訊另名陳姓女子，外界一度傳言陳女是夏姓嫌疑人的母親，但經確認其為醫院的護士，檢察官今依證人身分傳她到案，開庭2個多小時才結束。
陳女步出台中地檢大門，在場守候大批媒體訊問是否為夏母、知道兒子的事情嗎？但陳女均低調沒有回應，僅向包圍的媒體告知「你踩到我了」、「你打到我」，對於提問不發一語。
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