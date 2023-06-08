快訊

板橋幼兒園餵藥8童微量反應 新北教育局廢止設立許可

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

餵藥私幼是「吉的堡加盟店」 總公司急發道歉聲明：終止加盟合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五億男案再傳新進展 檢方傳醫院護士到庭作證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓身亡案件，上午9點半傳賴母到庭半小時內迅速開完，隨後10點半再傳1名金色短髮陳姓女子，應訊2個多小時後才結束，外界一度誤傳該名女子是賴男配偶夏姓嫌疑人的母親，但經證實女子是醫院的護士，檢方今依證人身分傳訊。

中檢今上午9點半傳訊賴母，賴和委任律師許哲維應訊半小時即開完庭，許表示今天有就賴男傷勢部分再向檢方聲請調查6項證據，面對媒體提問則轉趨保守態度，多半表示因偵查中不便回應。

檢方隨即於10點半再傳訊另名陳姓女子，外界一度傳言陳女是夏姓嫌疑人的母親，但經確認其為醫院的護士，檢察官今依證人身分傳她到案，開庭2個多小時才結束。

陳女步出台中地檢大門，在場守候大批媒體訊問是否為夏母、知道兒子的事情嗎？但陳女均低調沒有回應，僅向包圍的媒體告知「你踩到我了」、「你打到我」，對於提問不發一語。

檢方傳醫院護士到庭作證，外界一度誤傳其為夏姓嫌疑人母親。記者黃仲裕／攝影
檢方傳醫院護士到庭作證，外界一度誤傳其為夏姓嫌疑人母親。記者黃仲裕／攝影
檢方傳醫院護士到庭作證，外界一度誤傳其為夏姓嫌疑人母親。記者曾健祐／攝影
檢方傳醫院護士到庭作證，外界一度誤傳其為夏姓嫌疑人母親。記者曾健祐／攝影

遺產

延伸閱讀

5億男今早速開完庭 律師態度轉趨保守：我們一直都嚴守偵查不公開

5億高中生案存疑點？ 家屬聲請再對心臟和右手臂針孔旁皮膚化驗

影／中檢今揭五億生解剖鑑定報告 體內無毒物反應律師要求再查

影／五億生母今出庭曝心聲 她謝台灣人：一定還兒公道

相關新聞

五億男案再傳新進展 檢方傳醫院護士到庭作證

台中地檢署偵辦賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓身亡案件，上午9點半傳賴母到庭半小時內迅速開完，隨後10點半再傳1名金色短髮陳...

汽機車噪音汙染惹民怨 盧秀燕：五管齊下啟動「靜城」

台中市警察局統計，蒐證疑似噪音改裝車輛前年通報3782件、去年通報5573件，今年啟動「靜城專案」4月26日至6月5日一...

退休院長獎章被撤銷 法院打臉司法院「只憑翁茂鍾筆記本不夠」

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，司法院撤銷他的一等司法獎章，並追繳5400元獎勵金，林不服提...

婦人騙恆述法師會捐錢蓋道場 詐134萬多元判刑1年2月

婦人江寶銀向藝人張菲的姊姊恆述法師借錢聲稱要繳交遺產稅，騙稱等拿到大筆遺產後，即會捐款興建道場，恆述幫忙周轉，江婦卻未還...

500萬元買凶掃射「芳明館」 震集團董事長吳明達130萬元交保

萬華「芳明館」旗下開發公司2022年遭人持衝鋒槍掃射，威震集團董事長吳明達被控以500萬元買凶，依預備殺人罪起訴，吳羈押...

保三警員散布女友裸照報復她分手 懲戒法院判休職1年半

警政署保三總隊第一大隊第一中隊警員邱瀚德不滿女友分手，前年3月起透過網路散布她不雅照和妨害名譽的文字，女方向新北市警林口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦