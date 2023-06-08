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500萬元買凶掃射「芳明館」 震集團董事長吳明達130萬元交保
萬華「芳明館」旗下開發公司2022年遭人持衝鋒槍掃射，威震集團董事長吳明達被控以500萬元買凶，依預備殺人罪起訴，吳羈押中；台北地院辯論終結，裁定吳共以130萬元交保，並訂8月16日上午11點宣判。
裁定書指出，檢察官偵查中就吳明達所涉組織犯罪防制條例的主持、操縱、指揮犯罪組織罪、洗錢罪、賭博罪，2022年10月5日聲請羈押獲准，2022年11月29日追加起訴，裁定吳羈押禁見前後8月，主要目的在保全吳到庭釐清案情。
合議庭昨天就吳犯預備殺人案、追加起訴的組織犯罪防制條例等案合併審理，就最後一名黃姓證人交互詰問完畢並辯論終結，訂2023年8月16日上午11時宣判，因所有證人已詰問完畢，合議庭認吳明達串證疑慮已明顯降低。
合議庭考量吳明達偵查中無因案經通緝到案情事，加上偵查中因預備殺人案經檢察官己諭知100萬元交保，認吳明達如能再提出30萬元(合計有130萬元具保)即可確保他日後到案，裁准吳交保並限制住居、出境、出海。
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