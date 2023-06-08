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保三警員散布女友裸照報復她分手 懲戒法院判休職1年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

警政署保三總隊第一大隊第一中隊警員邱瀚德不滿女友分手，前年3月起透過網路散布她不雅照和妨害名譽的文字，女方向新北市警林口分局報案、總隊檢舉。邱不知悔改，再度散播，這回遭檢方依個人資料保護法、散布文字誹謗罪起訴，新北地方法院判他1年徒刑，得易科罰金定讞。內政部將邱移送懲戒，懲戒法院判休職，期間1年6月。

邱瀚德自2016年1月13日起從警，2017年10月23日任職保三總隊，他因不滿女友想分手，從2021年3月8日起至8月底，陸續在網路上散布她的不雅照，還加註侮辱性詞彙，還傳她的影像給別人，稱她是「騷貨」、「妓女」，害她接到多名網友騷擾。

懲戒法院審理時，邱表示是因一時失慮，情緒過激才犯法，他坦認錯誤，也盡全力嘗試與被害人調解，更已向被害人和她親人當面道歉，由衷悔悟。邱說，因涉入刑責，已被停職懲處，偵查過程中遭羈押2月已得到教訓，他不會再犯，希望法院從輕發落。

懲戒法院認為，邱瀚德除觸犯刑法外，也違背公務員服務法「公務員應謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」意旨，邱身為警員，本當嚴守法律規定，卻因女友要分手就毀壞對方名譽，讓民眾對公務員的尊重、信賴動搖，嚴重損害政府機關的信譽與形象，有懲戒必要。

邱瀚德透過網路，在數個社群軟體散布文字和猥褻照片、影片，公布女友個資，假冒女友名義使用社群帳號，對被害人傷害很大，在刑事程序中未取得女方諒解，但懲戒法院考量他犯後態度還算好，判他休職，期間1年6月。

女方也有提民事訴訟，她因遭網友騷擾而辭職，並因此接受心理治療，要求邱賠償醫療費、精神撫慰金共78萬餘元。新北地院今年4月判邱須賠償76萬元。

警政署保三總隊第一大隊第一中隊警員邱瀚德不滿女友分手，前年3月起透過網路散布她不雅照和妨害名譽的文字，內政部將邱移送懲戒，懲戒法院判休職，期間1年6月。記者王宏舜／攝影
警政署保三總隊第一大隊第一中隊警員邱瀚德不滿女友分手，前年3月起透過網路散布她不雅照和妨害名譽的文字，內政部將邱移送懲戒，懲戒法院判休職，期間1年6月。記者王宏舜／攝影

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