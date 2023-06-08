誆稱取得緬甸金礦開採權 詐團吸金近4.4億...17人起訴

男子林尚毅、曾焱芳、李雲鶴等人，2018年成立「Super Pit Group」（簡稱SPG、超級金礦控股集團），對外誆稱取得緬甸政府的金礦開採權，對外招募挖礦所需資金，投報率每年可達6.48倍，以此騙得30多名投資人近4.4億元資金。台北地檢署今依詐欺取財及違反銀行法等罪將林、曾、李和詐團成員共17人起訴。

檢方調查，林、曾、李等人，自2018年2至12月間，利用SPG公司招攬民眾投資緬甸金礦，根據其官網白皮書宣稱，該集團擁有一整座山的金礦開採權，含量高達200公噸，開採後與緬甸政府拆帳，再扣除成本分潤，年投報率高達6.48倍。

為有效率吸引投資，SPG還成立「太陽」、「CKEY」、「東盟」等不同業務團隊，各自舉辦投資說明會招攬民眾投資，多次在苗栗西湖渡假村、台中潮港城飯店、台北首都飯店、華國飯店、犇亞會議中心、典華飯店、新竹太菊日式料理、高雄商務會議中心、高雄蓮潭國際會館舉辦說明會。

檢方查出，SPG集團貴出各式如黃金預購、虛擬貨幣「SGC幣」促銷、團隊獎金、複利滾存等不同投資獲利方案，前後騙取30多名投資人投資人民幣9630萬餘元，折合新台幣4億3934萬餘元。