嘉義台82線涵洞變垃圾堆鼠輩橫行 警追廢棄物傾倒者

嘉義縣台82線下靠近通合大橋的涵洞，上月才被堆滿廢棄物，近日又被堆置大量廢棄物及雜草，還有老鼠吱吱叫，涵洞暫時封閉，警方已發現可疑人士，將擴大追查釐清案情，縣府環保局表示，依廢棄物清理法可處1200至6000元罰鍰。

水上鄉公所表示，上月9日接到此處涵洞遭不肖者偷倒廢棄物，公所才剛清理完畢，沒想到近日又再度被倒滿大量廢棄物，且多到阻塞涵洞通道，昨天發現立即與公路總局會勘，決定將涵洞封閉，後續清理權責仍在討論。

村長陳美英說，台82線橋下涵洞人車罕至，因雜草多到把通道堵住，推測不是村民堆放，不排除是外面公司承包除草後棄置，看起來已經累積一段時間，有些放久都已乾枯，有些較新還有水分，近期下雨有些草爛掉有異味。

縣府環保局指出，初判為廠商割草後未將雜草清運，因雜草對環境無汙染，依廢棄物清理法第27條規定，可處1200至6000元罰鍰，主要處罰棄置廢棄物行為人，但沒找到行為人就會罰管轄單位，負責清運並處以罰鍰，籲應加強管理。