女友酒駕害愛車扣牌2年 桃園男辯當時被關獲撤處分

桃園一名徐姓男子去年6月因案羈押禁見，期間家中轎車被黃姓女友拿去開，結果因黃女酒駕且酒測值達每毫升0.68毫克，轎車被吊扣牌照2年，為此興訟要求撤銷處分；桃園地院審理時，裁罰單位主張法條規定駕駛人只要酒駕，一律吊扣車牌2年，且規定無視車主是否知悉駕駛人酒駕，但法院翻出其他法條證明徐男免罰，撤銷該處分。

判決指出，黃女去年7月因逆向臨時停車引起巡邏員警關注，經員警盤查，酒駕情事曝光。她因酒測值達每公升0.68毫克被依公共危險送辦，而徐男的轎車也因她酒駕面臨行政裁罰，最後被桃園市交通裁決處吊扣牌照2年。

徐男興訟主張，自己去年6月因案被警方帶到分局做筆錄，隨後便被法院羈押禁見，8月15日才解除羈押，期間車鑰匙都放在租屋處，是黃女擅自拿走鑰匙，他對黃女拿走鑰匙和酒駕毫不知情，也不是自願借車給黃女，盼撤銷處分。

桃園市交通裁決處則稱，按照道路交通管理處罰條例規定，只要駕駛人有酒駕或酒駕拒測情形，該車輛車牌一律吊扣2年，與車主是否知悉駕駛人酒駕情勢無關，處分依法有據。

法院調查，道交條例雖規定駕駛人酒駕應吊扣牌照2年，但法條另有規定觸法者非出於故意或過失免罰。徐男因臨時被警方拘提，車鑰匙只能放置家中，鑰匙遭同居的黃女取走並擅自駕駛並非難以想像，而他羈押禁見期間人身通信自由遭拘束，無使用或管理轎車機會，無從得知黃女開車前是否有飲酒、精神狀況是否良好，自無可能限制酒駕。

法院認為，徐男雖是車主，但違規當日仍羈押見，顯無可能對車輛進行監督管理，因此不負故意或過失責任，裁罰顯有瑕疵，應予撤銷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康