員工作弊2人捧到鐵飯碗 中鋼告舞弊集團索賠160萬吞敗

高雄地檢署和廉政署南調組3年前偵破國營事業舞弊集團，中油員工黃耀進為首的槍手集團，幫助20多名考生成功拿到中油、台電、中鋼等鐵飯碗，不法獲利超過5千萬元，黃男一審被依詐欺罪判刑3年6月，中鋼不滿作弊影響公司權益，另提民事求償160萬元，但法官認為中鋼並無損失，判中鋼敗訴。

檢調查出，在中油擔任技術員的黃耀進，主辦國考舞弊集團，他接受考生委託後，找來台、清、交等名校畢業生當「槍手」，冒充考生本人應考，成功騙過試務人員，若考生無法面對二試測驗，黃男等人還會提供進階服務，讓考生順利錄取。

2019年間，梁姓考生的父母花了100萬元，由黃男找槍手幫梁應考，讓梁姓考生順利錄取中鋼公司，並於2019年10月到職；另名李姓考生家人則是花了90萬元，由黃男找槍手代考，李和梁男分別在2019年底同期到中鋼報到。

雖然兩人到職後不到1年，就疑因不適應工作環境分別離職，當時舞弊集團的案件尚未爆發，對於李、梁的離職，中鋼認為只是單純的人員流動，直到檢廉調查，中鋼才發現李、梁都是靠槍手考上。

檢廉調查後，發現黃耀進從2015年至集團遭到查獲為止，至少成功幫助20多名考生進入國營任職，每筆價碼從90至130萬不等，不法獲利超過5000萬元，經雄檢調查後起訴，黃耀進也被判刑3年6月。

中鋼不滿，李姓、梁姓員工因作弊考上中鋼，害公司付給他們37萬餘元的薪水、訓練費用9萬餘元，以及服裝、安全護具費用1萬餘元，再加上企業文化受破壞等非財產損害，向黃男提告求償共160萬元。

高雄地院審理時，黃男坦承幫考生作弊考上中鋼，但中鋼付出的這些費用，是中鋼與李姓、梁姓員工的僱傭契約，和他沒有因果關係。

法官認為，李、梁進入中鋼任職後，雙方屬僱傭關係，中鋼提供薪水等相關費用，屬於和員工的僱傭契約，和黃男主持的槍手集團沒有直接關係，何況中鋼跟員工沒有約定最低服務年限，員工入職後，本就可以自由離職。

法官還發現，李男、梁男進入中鋼後，就分發至各單位進行觀看及實際操作，由導師及主管進行評鑑，李男甚至到職3個月，就加入天車駕駛輪班行列，不能說對公司沒有助益。