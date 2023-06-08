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北巿女子在投票所走廊外錄影 不服勸導硬要拍遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年9合1選舉及修憲複決公投投票期間，花姓女子在台北市文山區某國小走廊架設攝影機，距離投開票所僅10.7公尺處拍攝不特定民眾，影響他人秘密投票。投開票所陳姓主任與警衛勸導花離去，花不服而遭逮補。台北地檢署今偵結，依違反公職人員選舉罷免法及公民投票法等罪嫌起訴花女。

去年11月26日中午許，花女在台北市文山區某國小內，距離投開票所僅10.7公尺的走廊架設攝影機，拍攝前來投票的民眾，多次引起民眾側目及閃避鏡頭，影響他人秘密投票。隨後，投開票所的陳姓主任及警衛勸導花女離開，不過花女不服制止且繼續拍攝，旋即遭警方逮捕，扣得攝影機1台。

檢方指出，花女在投開票所外錄影已涉嫌違反公職人員選舉罷免法第108條第2項及公民投票法第42條規定，在投票所四周30公尺內干擾他人投票罪。依據選罷法及公民投票法規定，在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾他人投票或不投票，經警衛制止後繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

花姓女子在距離投開票所僅10.7公尺處架設攝影機錄影，北檢依違反公職人員選舉罷免法及公民投票法等罪嫌起訴她。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
花姓女子在距離投開票所僅10.7公尺處架設攝影機錄影，北檢依違反公職人員選舉罷免法及公民投票法等罪嫌起訴她。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

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