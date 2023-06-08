誆稱投資緬甸金礦涉吸金4億 北檢起訴17人

曾男等17人明知緬甸金礦年產量僅1.5公克，仍以投資緬甸金礦為號召，涉嫌吸金4億多元。台北地檢署今日偵查終結，依銀行法、加重詐欺取財等罪起訴曾男等17人。

台北地檢署起訴書指出，曾男等17人於民國107年2月2日成立境外金礦控股集團，以緬甸格勞金礦投資為號召，旗下公司另成立太陽團隊、CKEY團隊、東盟團隊，以召開說明會、柬埔寨旅遊免費招待等方式，招攬民眾投資。

檢調獲報，指曾男等17人宣稱擁有的格勞礦區黃金含量800噸，預計開發金額達美金80億元，保證獲利10%，投資報酬率高達54%；同時推出期貨操作、虛擬貨幣，並佯稱與香港珠寶集團、中國醫美集團、柬埔寨賭場簽約合作。

檢調追查，曾男等17人明知格勞礦區的黃金實際產出總量僅1.5公克，卻向投資人聲稱，投資黃金預購專案2年期滿，將另贈送投資人等值本金的9999純金；後因曾男等人於107年底付不出紅利，多名受害人提告，全案因此曝光。

檢察官認為，曾男等17人非法吸收資金達人民幣9630萬多元，換算新台幣約4億3934萬多元，依違反銀行法、加重詐欺取財等罪提起公訴，並向法院聲請宣告沒收曾男等人的犯罪所得。