5億男今早速開完庭 律師態度轉趨保守：我們一直都嚴守偵查不公開
賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓案至今疑點重重，台中地檢署6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、毒物反應，研判高處墜落致死，檢方今上午9點半再傳賴的母親及律師出庭，賴母2度激動說，「我兒子不可能去跳樓」，偵查庭半小時開完，律師許哲維受訪表示，「我們一直嚴守偵查不公開規定」。
許哲維說，檢察官有些問題想要問賴母，今天就傳賴母到場應訊，媒體問到是哪一方邊的問題，許態度轉趨保守，表示因為偵查中無法多談，但今天也就賴男傷勢部分提出6項證據聲請調查，就解剖中有疑點部分。
媒體問到，檢察官偵查中有無要求嚴守偵查不公開原則？許哲維回答，「我們一直以來都謹守偵查不公開原則」，就今天檢方訊問有關賴男生前狀況等，許也表示是偵查中內容無法回應。
但許哲維也說，案發後賴的母親天天以淚洗面，幾乎是吃不下睡不著，一想到兒子的事就哭得很傷心，希望能查明真相。
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