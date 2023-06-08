快訊

種族歧視害慘小美人魚票房？網友：東亞不吃政治正確這套

廣末涼子被爆夜會名廚「雙不倫」 老公首發聲了！

鐵飯碗生鏽了？年輕公務員爆離職潮：只剩穩定卻沒尊嚴

5億男今早速開完庭 律師態度轉趨保守：我們一直都嚴守偵查不公開

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓案至今疑點重重，台中地檢署6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、毒物反應，研判高處墜落致死，檢方今上午9點半再傳賴的母親及律師出庭，賴母2度激動說，「我兒子不可能去跳樓」，偵查庭半小時開完，律師許哲維受訪表示，「我們一直嚴守偵查不公開規定」。

許哲維說，檢察官有些問題想要問賴母，今天就傳賴母到場應訊，媒體問到是哪一方邊的問題，許態度轉趨保守，表示因為偵查中無法多談，但今天也就賴男傷勢部分提出6項證據聲請調查，就解剖中有疑點部分。

媒體問到，檢察官偵查中有無要求嚴守偵查不公開原則？許哲維回答，「我們一直以來都謹守偵查不公開原則」，就今天檢方訊問有關賴男生前狀況等，許也表示是偵查中內容無法回應。

但許哲維也說，案發後賴的母親天天以淚洗面，幾乎是吃不下睡不著，一想到兒子的事就哭得很傷心，希望能查明真相。

律師許哲維。記者曾健祐／攝影
律師許哲維。記者曾健祐／攝影

延伸閱讀

影／5億男案今再開庭 賴母2度激動喊「兒子不可能跳樓」

5億高中生案存疑點？ 家屬聲請再對心臟和右手臂針孔旁皮膚化驗

影／中檢今揭五億生解剖鑑定報告 體內無毒物反應律師要求再查

影／五億生母今出庭曝心聲 她謝台灣人：一定還兒公道

相關新聞

影／5億男案今再開庭 賴母2度激動喊「兒子不可能跳樓」

賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓案至今疑點重重，台中地檢署6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、1000多種毒物反應，研判高處墜落...

五億男墜樓解剖報告出爐後 台中地檢今早再傳賴母出庭

賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓案至今疑點重重，台中地檢署6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、1000多種毒物反應，肋骨斷裂刺破...

社會救助拚修法 這三大門檻讓百萬窮人求助無門

在臺灣，若經申請被認定為「低收入戶」，在生活、教育、醫療、居住等各方面都能取得相應的保障。然而臺灣的低收入戶審核，曾被研究公認是「全世界最嚴格的低收認定」，申請門檻太高，導致我國能取得社會福利協助的低收入人口占比不到2%，遠低於日韓英美等國（約15%）。

張淑晶收租上千萬打官司卻喊窮 自稱患罕病想訴訟救助被打臉

女房東張淑晶因坑騙弱勢房客亂告78人，被依誣告等罪判刑8年半定讞，她不滿重判聲請再審，開庭時自爆「收租上千萬」；但張淑晶...

誆稱取得緬甸金礦開採權 詐團吸金近4.4億...17人起訴

男子林尚毅、曾焱芳、李雲鶴等人，2018年成立「Super Pit Group」（簡稱SPG、超級金礦控股集團），對外誆...

嘉義台82線涵洞變垃圾堆鼠輩橫行 警追廢棄物傾倒者

嘉義縣台82線下靠近通合大橋的涵洞，上月才被堆滿廢棄物，近日又被堆置大量廢棄物及雜草，還有老鼠吱吱叫，涵洞暫時封閉，警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦