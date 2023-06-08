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影／5億男案今再開庭 賴母2度激動喊「兒子不可能跳樓」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓案至今疑點重重，台中地檢署6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、1000多種毒物反應，研判高處墜落致死，檢方今上午9點半再傳賴的母親及律師出庭，賴母2度激動說，「我兒子不可能去跳樓」，一定要還給他一個公道。

律師許哲維今上午受訪表示，昨天收到檢察官通知今開庭，有關法醫高大成推斷賴男可能遭氯化鉀毒害身亡，許表示在上次解剖報告毒物檢驗中並未看到這項，也有具狀聲請調查、向檢察官口頭報告希望做心臟、皮膚組織切片，是否化驗得視檢察官職權。

賴母今表示感謝，高大成、檢察官、媒體及民眾的關心，但她激動表示，「我兒子不可能自己去跳樓」、「兒子不可能去做這種事」，並再次高呼一定要還兒子一個公道。

賴母（左）今和律師許哲維（右）再赴台中地檢開庭。記者曾健祐／攝影
賴母（左）今和律師許哲維（右）再赴台中地檢開庭。記者曾健祐／攝影
律師許哲維。記者曾健祐／攝影
律師許哲維。記者曾健祐／攝影
賴母2度激動說「我兒子不可能去跳樓」，一定要還給他一個公道。記者曾健祐／攝影
賴母2度激動說「我兒子不可能去跳樓」，一定要還給他一個公道。記者曾健祐／攝影

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