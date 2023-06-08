快訊

4萬2千人失去家園…烏南水壩遭毀堪稱「車諾比後最大災難」 一圖看烏克蘭大反攻路徑

性騷擾事件該理解的10重點 呂秋遠：不要糟蹋被害人

街上偶遇被煞到 大叔跟拍少婦接送小孩或路上走近1年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

53歲鄭姓男子前年在街上偶遇1名少婦心生仰慕之意，去年3月起即不時騎乘機車跟蹤她，尾隨至其住處，並以手機拍攝她在住家車庫內活動，以及接送小孩或路上行走照片，今年1月間又跟蹤她到早餐店對面拍照，少婦報警處理，法官認他犯無故竊錄他人非公開之活動罪處拘役50日。

據調查，該名少婦時不時發現有人尾隨跟蹤或拍攝，生活作息及心情大受影響；去年6月1日跟蹤騷擾犯罪防制法生效後，鄭男仍未停止其行為，時間近達1年。今年1月12日上午8時30分，鄭男又跟蹤少婦至台南東區早餐店對面拍攝其照片時，少婦發現後上前制止，並要求一同至台南市警一分局文化派出所報警。

鄭男表示，2021年8月間起，即因仰慕街上偶遇的女子，至遲於去年3月間起，不時騎乘機車跟蹤女方，尾隨至其住處，並以手機拍攝她接送小孩或路上行走等照片。警方在手機內發現他拍攝女方照片等。

台南地院認為，鄭男自去年3月間起至去年1月12日上午8時30分止，竊錄女方非公開活動，及自去年6月1日起至今年1月12日上午8時30分止，跟蹤騷擾女方，應視為數個舉動的接續施行，屬接續犯。他以一行為同時觸犯無故竊錄他人非公開之活動罪及跟蹤騷擾罪，應從一重無故竊錄他人非公開之活動罪處斷。

台南地院審酌，鄭男為滿足個人私慾，竟起惡念，無故利用手機竊錄女方非公開活動及跟蹤騷擾女方，嚴重侵害女方隱私並造成其身心受創；惟念及鄭男犯罪後坦承犯行，態度良好，認他犯無故竊錄他人非公開之活動罪，處拘役50日，可易科罰金。

台南地院審酌，鄭男為滿足個人私慾，竟起惡念，無故利用手機竊錄女方非公開活動及跟蹤騷擾女方，認他犯無故竊錄他人非公開之活動罪處拘役50日。圖／本報資料照
台南地院審酌，鄭男為滿足個人私慾，竟起惡念，無故利用手機竊錄女方非公開活動及跟蹤騷擾女方，認他犯無故竊錄他人非公開之活動罪處拘役50日。圖／本報資料照

跟蹤騷擾 台南

延伸閱讀

國中少女援交懷孕 46歲大叔嘿咻1次賠10萬換緩刑

魏應充83案判10年2月 可易科371萬元？ 高分檢未抗告

視訊洗澡竊錄胸部！男交往13歲小女友性行為3次 判刑4年2月

視訊自慰遭側錄威脅上床 女勇敢自扮柯南蒐證逮人

相關新聞

調查官1200萬 也遭im.B騙走

im.B詐騙吸金案延燒，調查局國會聯絡主管、台北市調查處組長、新北市調查處站主任及洗錢防制處退休主管被查出曾參加主嫌曾耀...

街上偶遇被煞到 大叔跟拍少婦接送小孩或路上走近1年

53歲鄭姓男子前年在街上偶遇1名少婦心生仰慕之意，去年3月起即不時騎乘機車跟蹤她，尾隨至其住處，並以手機拍攝她在住家車庫...

五億男墜樓解剖報告出爐後 台中地檢今早再傳賴母出庭

賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓案至今疑點重重，台中地檢署6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、1000多種毒物反應，肋骨斷裂刺破...

被笑「小雞雞」殺人！買春客躲22年才被逮 死者女兒痛訴：她為讓我上學被害

23年前桃園一名婦人因丈夫中風，為賺錢供子女升學而賣淫，卻遭買春客邱耀陽刺殺。去年12月檢警比對DNA找上邱，犯行才曝光...

貴婦級網紅袁曼軒遭前公婆討豪宅 「借名登記」她吞敗

貴婦網紅袁曼軒和礦業大王之子Pierre婚變，丈夫控她帶小王回住處共枕、互吻，求償200萬元，法院認為丈夫在臥室、住處大...

涉遠雄人壽掏空案白手套 違法合開律師事務所20萬交保

曾涉入遠雄人壽掏空案的男子李克毅，涉嫌無律師資格卻以合法掩護非法，找上吳姓正牌律師合夥開設律師事務所，承攬法律案件。台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦