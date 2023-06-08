街上偶遇被煞到 大叔跟拍少婦接送小孩或路上走近1年

53歲鄭姓男子前年在街上偶遇1名少婦心生仰慕之意，去年3月起即不時騎乘機車跟蹤她，尾隨至其住處，並以手機拍攝她在住家車庫內活動，以及接送小孩或路上行走照片，今年1月間又跟蹤她到早餐店對面拍照，少婦報警處理，法官認他犯無故竊錄他人非公開之活動罪處拘役50日。

據調查，該名少婦時不時發現有人尾隨跟蹤或拍攝，生活作息及心情大受影響；去年6月1日跟蹤騷擾犯罪防制法生效後，鄭男仍未停止其行為，時間近達1年。今年1月12日上午8時30分，鄭男又跟蹤少婦至台南東區早餐店對面拍攝其照片時，少婦發現後上前制止，並要求一同至台南市警一分局文化派出所報警。

鄭男表示，2021年8月間起，即因仰慕街上偶遇的女子，至遲於去年3月間起，不時騎乘機車跟蹤女方，尾隨至其住處，並以手機拍攝她接送小孩或路上行走等照片。警方在手機內發現他拍攝女方照片等。

台南地院認為，鄭男自去年3月間起至去年1月12日上午8時30分止，竊錄女方非公開活動，及自去年6月1日起至今年1月12日上午8時30分止，跟蹤騷擾女方，應視為數個舉動的接續施行，屬接續犯。他以一行為同時觸犯無故竊錄他人非公開之活動罪及跟蹤騷擾罪，應從一重無故竊錄他人非公開之活動罪處斷。