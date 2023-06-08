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五億男墜樓解剖報告出爐後 台中地檢今早再傳賴母出庭
賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓案至今疑點重重，台中地檢署6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、1000多種毒物反應，肋骨斷裂刺破內臟符合高處墜落致死，賴母委任律師質疑死因與案情矛盾、檢測毒物數不夠多，將具狀再聲請調查疑點，中檢今上午將再傳賴母出庭偵訊。
台中地檢6日方傳喚賴母出庭，當天也公布賴解剖鑑定報告，內容顯示賴死亡原因符合高處墜落， 造成左後背部鈍挫傷，左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血死亡，賴體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他1000多種常見之毒藥物反應。
賴母委任律師許哲維指出，檢方就現場扣案啤酒罐檢測可揮發性有機安眠藥，並就尿液、血液、胃部等檢驗鴉片、安非它命、鎮靜安眠藥、二氯乙醇、甲苯，及其他常見毒物等，但仍認為化驗毒物種類不夠多。
許也說，賴男是5月4日墜樓，但依警方隔天5日才將現場啤酒罐扣案，鑑識報告所載顯示無殘液，因而未檢出可疑毒藥物，加上期間未封鎖現場，恐怕已遭滅證。
台中地檢署5月4日獲報後，即認為案情存有不少疑點遂指分專責檢察官偵辦，並責成法醫研究所妥速完成解剖報告釋疑，據了解有關律師多次具狀聲請調查的證據，檢方早已全面性展開調查，今天上午將再傳賴母到庭偵訊，釐清全案真相。
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