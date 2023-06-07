涉遠雄人壽掏空案白手套 違法合開律師事務所20萬交保

曾涉入遠雄人壽掏空案的男子李克毅，涉嫌無律師資格卻以合法掩護非法，找上吳姓正牌律師合夥開設律師事務所，承攬法律案件。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，依涉犯律師法無律師證書與律師合夥經營事務所執行業務罪，前往李、吳兩人事務所及住家共4處搜索、約談，複訊後兩人各以20萬及10萬元交保。

李男過去曾為名模林若亞抗稅12.8萬元聲請釋憲，當時他與一名謝姓律師合開另一間律師事務所，林若亞成功抗稅後還在個人臉書公開謝謝他。後來檢方發現李男無律師執照卻承攬多起訴訟，檢方依冒充公務員服章官銜罪另案偵辦，查出他對外宣稱為司法官31期的前檢察官，還擔任北市某貴族私立小學的家長會副會長，但後來因超過5年追訴期只能將他不起訴。

此外，2008年由遠雄集團趙藤雄父子經營的遠雄人壽，重金購入北市信義區集團總部大樓，卻疑似遭趙藤雄父子掏空，當時居間仲介的就是李男，一度被檢方懷疑是白手套。後來趙藤雄父子獲不起訴確定，但李男收了4.45億元佣金卻逃漏稅4000餘萬元，遭高等法院依違反稅捐稽徵法判刑1年6月、緩刑4年。