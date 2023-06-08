調查官1200萬 也遭im.B騙走

檢警調偵辦im.B吸金案，調查局證實確有一名調查官投資1200萬，結果血本無歸。記者蔣永佑／攝影 im.B詐騙吸金案延燒，調查局國會聯絡主管、台北市調查處組長、新北市調查處站主任及洗錢防制處退休主管被查出曾參加主嫌曾耀鋒舉辦春酒，另有一名調查官被騙投資一千兩百萬元。調查局昨表示，相關人員受友人邀請參加春酒，尚未發現不法，調查官被騙將併案偵辦。

調查局督察處查出，四名主管受共同或不同友人邀請，出席im.B母公司川晟集團今年二月十一日在茹曦酒店舉辦春酒，經營im.B的台灣金隆公司、川晟旗下所有子公司均有人員參加，四人互不知情，分坐不同桌，未與曾耀鋒互動，尚未發現有不法或複雜關係。

另外，一名四十多歲調查官被查出二○二一年一月間投資im.B債權平台一千兩百萬元，截至im.B停止出金至案件爆發，收取利息約一百萬元，未領回本金。

據了解，該調查官聚會時透過妻子朋友接觸im.B，起初半信半疑，還與朋友討論合法性，後來上網查運作原理，見有律師及名人盛竹如代言，決定投資，起初獲利頗豐，投入越來越多資金，來自與妻子多年積蓄，還將房屋增貸及向父母借錢。

調查局說，該調查官未以執法人員身分要求優先取回本金、利息，會將調查資料併案偵辦，並追查有無其他同仁或其親屬參與投資。