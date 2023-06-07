北市府逾6女遭性騷擾5年 皆為某駐衛警伸鹹豬手

台灣版「#Me Too」持續延燒，民進黨台北市議員洪婉臻今晚爆料，台北市政府內有至少6名受害者遭到公園路燈工程管理處的某駐衛警性騷擾達5年之久，跨越柯市府與蔣市府，公園處首長還知情不報，要求台北市長蔣萬安應為此道歉、公園處首長下台負責。

洪婉臻透露，日前有數名台北市政府的女性職員陳情，表示在職場上長期遭遇到某駐衛警騷擾，與上級反映後，卻遭到職場霸凌，甚至還被加害人所在辦公室內。目前已知受害女性有6人，時間長達5年之久，從前朝柯市府時代一路到蔣市府。

洪婉臻表示，蔣萬安擔任性別平等委員會主委，高舉性別平等大旗，卻放任女性同仁不斷遭性騷擾，公園處長還知情不報，改朝換代還順利升官，要求蔣萬安必須嚴格徹查，並且對受害者長期在市府內受到性騷擾鄭重道歉、公園處長官應要下台負責。

洪婉臻晚間接受本報受訪時透露，公園處長為黃淑如，當時是副處長，事發時內部有調查，但仍然升官。洪說，該駐衛警為代表、公會幹部，女性同事都相當信任，有時候會進入辦公室聊天，但大家討論反映自己被摸手或其他部位，才發現很多女性都有相同遭遇。

洪婉臻指出，2022年底有3位受害者集體申訴，公園處找委外律師處理，沒有請專家學者，問話過程都是再檢討被害人，因為是單獨在辦公室內，沒有錄音錄影，所以無法舉證，後續有成立言詞騷擾，像是「吻妳、愛妳」之類的語言，但行為騷擾沒有成立。

洪婉臻說，事後公園處主秘前往文山處所進行性騷擾防治宣導，卻把受害者的名字都講出來，導致加害者惱羞成怒，演變為職場霸凌，駐衛警某次要關上辦公室時，明知道有2位女性在裡頭，卻直接拉下鐵門鎖住，反映後還被上頭檢討為何不自己開。