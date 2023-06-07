男加霸王油10幾次 辯「忘了在哪加油沒還錢」詐欺起訴
30多歲的許姓男子開車在北部區域數間加油站加了10次左右的霸王油，向加油員表示，自己把錢包忘在醫院，急著回去拿，保證會再回來付錢。不過，許離開後，從未回去付清欠款。警方透過他留下的手機號碼及車牌號碼，循線找到許。台北地檢署偵查，許堅持自己忘了還錢，否認犯行，北檢依詐欺罪起訴。
許曾開著汽車在新店、信義、士林及桃園等區域的加油站加油，待加完油後再向加油員聲稱，他不小心把錢包忘在醫院，必須趕緊回去拿，找到錢包後會再回來付油錢。數名加油員相信許，記下他的手機號碼及車牌號碼後就讓他離開。不過，許從來沒有回到加油站還清欠款，每次油費近達2000元上下。
據了解，許留給加油站的手機號碼及車牌號碼資訊屬實，不過他把加油站電話設定為黑名單，拒接電話，受騙的加油員找不到債主，只好自行討腰包還錢。警方循線找到許。檢方指出，許堅稱因為忘記自己曾在哪裡加油，才沒有還錢。北檢今偵結，依刑法詐欺罪起訴許。
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