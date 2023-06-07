惡老闆承攬台電標案為省勞保 填不實資料緩起訴

高姓老闆承攬台灣電力公司台北西區營業處的「110年度材料裝卸運搬整理及清潔等勞務性工作」標案，卻為省保費，只替員工投保3天，又將另名員工薪資低報，藉此減少共5萬4千餘元的勞保支出，被其中一名員工發現向台電反映，新北地檢署考量高姓老闆與兩名員工和解、坦承犯罪並補齊短缺的勞保費，處分緩起訴1年，需立悔過書並向公庫支付5萬處分金。

高姓老闆長期承攬台電公司多項標案，明知此標案規定勞工投保薪資應按其全月薪資總額、以勞基法規定工資為準，卻為了省下勞保費，以加退保方式，先在前年5月1日替長期工作的林姓員工投保後，又在同年月4日替他退保，使林姓員工勞保費短缺5萬餘元。高姓老闆接著又將白姓員工的3萬5千元的薪資低報在2萬6千餘元，藉此減少支出勞保費4千餘元。