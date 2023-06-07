連鎖速食店無障礙坡道擺三角錐被罵翻 南警責令店家改善

台南市安南區北安路上某知名連鎖速食店門市，為阻擋機車騎士騎上人行道，竟將三角錐放在無障礙坡道上，市警三分局安順派出所接獲反映後，立即前往現場了解，責令店家改善。

有網友在PTT八卦版PO文說，日前他在臉書社團《路上觀察學院》，看到其他網友分享安南區北安路上某速食連鎖店，為阻擋機車騎士騎上人行道，竟然將三角錐放在無障礙坡道上，他將該文轉發到美國社交網站《reddit》，意外引發國外網友熱烈討論。

外國網友留言說:「肢障人士被放棄了？」、「餐廳看起來不希望機車騎士或肢障人士上去」、「這會造成肢障人士的不便吧！」讓原PO忍不住說，「在台灣習以為常的事，在國外卻引起不滿，還登上該版第3名，再度讓世界看到台灣的京都：台南的好」。

台南市警三分局指出，有網民反映安南區北安路某連鎖速食店家在無障礙坡道擺放三角錐，妨害身障人士通行的權益，安順派出所接獲反映後，已立即前往現場了解，並當場責令店家改善，不得再有妨礙通行的行為。