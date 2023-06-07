美甲師私下接客幫打美容針 竹北貴婦花3500元腫成豬頭

新北市一名43歲的阮姓女子從事美甲、美睫工作，她明知自己未具醫師資格，卻到新竹縣為唐姓貴婦以3500元代價施打美容水光針，沒想到唐婦施打針劑後，臉部竟劇烈腫漲，就醫後發現蜂窩性組織炎、蕁麻疹。新竹地院依違反《醫師法》判阮女6月徒刑。

判決書指出，阮女承租新北市一處店面開設美容工作坊，提供美甲、美睫等服務。阮女明知自己未取得合法醫師資格，不得執行醫療業務，去年1月23日仍到新竹縣竹北市，為唐婦施打美容水光針，擅自執行醫療業務1次。

阮女先在唐婦臉上先擦拭不詳麻醉劑，再施打填充不詳內容物的美容水光針，並收費3500元。未料唐婦施打針劑後，因臉部腫脹，至東元綜合醫院就醫，經醫師診斷疑似受有臉部蜂窩性組織炎、臉部蕁麻疹等傷害，阮女事後憤而提告。