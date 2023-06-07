捷運萬大線二期「捨直取彎」近社區和國小 居民提告請求撤銷環差處分

捷運萬大線第二期「捨直取彎」繞進金城公園砍逾百棵老樹，且鄰近金城公園社區、土城國小，破壞生態環境和休憩空間，噪音恐會嚴重影響土城居民、學童生活品質，民間團體和自救會今到台北高等行政法院提告撤銷環差處分，並提公民訴訟，請求限期命提出環境現況差異分析及對策檢討報告送審，審查完成前不得實施開發行為，並應轉請交通部或逕命停止開發行為。

民團及自救會提告指出，捷運萬大線環境影響說明書2008年審核通過，2010年2月經行政院核定，其中位於第二期開發的土城LG11站，經行政院於2018年10月17日核定財務計畫後，應於核定後3年內逕行開發，但捷運局未按原訂計畫在3年內開發，應依法提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送環保署審查，但捷運局僅提出環差分析報告。

民團及自救會認為，捷運工程局未辦理環境現況差異分析，即於去年於3、4月於樹林、土城區進行樹木移植工程，已違反環評法規定；另環評變更，列車改由地下加速駛往高架橋且軌道需在短距離內連續彎曲，增加事故風險增加，且軌道更接近民宅及土城國小，增加噪音、震動，4公尺高隔音牆衝擊景觀，實際使用公園投影面積增加，限縮居民活動空間，並大量移植樹木，土石工程餘土由約24萬立方公尺，暴增至約76萬立方公尺，增設1座變電站，捷運局應就變更部分重辦環評。