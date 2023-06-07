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性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

謝和弦罵吳宗憲「臭卒仔」更一審判賠15萬 免登判決要旨

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

藝人高以翔2019年11月在中國大陸錄影猝死，吳宗憲評論「是韓國人害的」，謝和弦怒罵「臭卒仔...」等三字經，吳提刑事附帶民事訴訟，求償100萬，一審判謝賠償30萬，另在臉書粉絲專頁連續3天登道歉啟事。台灣高等法院改判賠15萬元，道歉啟事改為張貼判決書要旨3日；案經最高法院發回，更一審今判免登判決要旨，但仍要賠15萬。

謝和弦2019年12月19日、21日在臉書開直播罵吳宗憲「裝什麼台灣大哥⋯假鬼假怪⋯你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的⋯是韓國人害你沒有懶趴的⋯卒仔、臭卒仔、吳宗憲臭卒仔⋯你他媽說是韓國害死他的，幹你娘勒」。

吳提告公然侮辱，刑事部分，謝和弦遭士院處拘役20天，得易科罰金確定；民事部分，法官認為謝的言詞經多家媒體轉載廣為傳播，確實貶損他人尊嚴，侵害吳的名譽。

士院民事庭考量雙方都是知名藝人，吳宗憲活躍演藝圈多年，有「綜藝天王」、「本土天王」之譽，在娛樂圈有重要地位和相當名望，而雙方2019年度所得都有數百萬，衡量兩人身分、地位及經濟能力、加害程度，認為賠償金額30萬元適當。另外，士院也判謝和弦應在Facebook「謝和弦R-chord（阿扣）」粉絲專頁塗鴉牆刊登「道歉啟事」3天。

高院前審則認為名譽為人格的社會評價，有無受損害，應以社會上對個人評價是否貶損作為判斷依據，言論自由則為人民基本權利，有實現多元意見等多重功能，二者重要性難分軒輊。高院認為，自願進入公眾領域的公眾人物，或就涉及公眾事務領域之事，個人名譽對於言論自由，原應有較高程度的退讓、應儘量予以包容。

高院前審認為謝和弦的發言難認是出於善意，且淪為抽象謾罵、情緒性的人身攻擊，不受言論自由保障，依據醫院的精神鑑定，雖可認定謝當時受疾患影響，但還沒達到喪失自由意識、無從控制或不清楚自己作為的程度，謝自稱「不是故意」或「過失」，辯詞不可採。前審判謝賠償15萬元，並在粉絲專頁張貼判決要旨。

案經最高法院廢棄發回，高院更一審認為謝和弦承認有在個人專頁上以髒話辱罵吳宗憲，讓吳受辱，應負損害賠償責任，雖然醫院鑑定謝當時辨識能力降低，但還沒達到無意識或精神錯亂程度，且發言淪人身攻擊，無從免責。

更一審認為謝事後將直播影片刪除，在刑案中即認罪，也願意就言詞過於激烈向吳道歉，但吳認為他無悔意，和解不成，判應賠償15萬精神慰撫金。

刊登「判決要旨」部分，更一審認為臉書貼文涉及不表意自由、人性尊嚴，且無法避免第三人在貼文下留言、轉載、截圖至其他平台，可能衍伸討論引發負面效應，此部分沒有必要，駁回吳宗憲的請求。

藝人謝和弦因辱罵吳宗憲「臭卒仔、幹你娘勒」，台灣高等法院更一審判謝須賠償15萬精神慰撫金，但不用在Facebook「謝和弦R-chord（阿扣）」粉絲專頁、「謝和弦」個人專頁張貼判決書要旨。圖／聯合報系資料照片
藝人謝和弦因辱罵吳宗憲「臭卒仔、幹你娘勒」，台灣高等法院更一審判謝須賠償15萬精神慰撫金，但不用在Facebook「謝和弦R-chord（阿扣）」粉絲專頁、「謝和弦」個人專頁張貼判決書要旨。圖／聯合報系資料照片

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