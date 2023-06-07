無律師執照找正牌的合開事務所 他涉違反律師法遭約談

一名曾介入上櫃公司掏空案的李姓男子，明知自己無國內律師資格，涉嫌以合法掩護非法，與吳姓正牌律師合夥開設律師事務所，承攬法律案件。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，前往李、吳開設的事務所及住家共4處搜索，並約談兩人，全案依涉犯律師法罪嫌偵辦中。

律師法129條規定，無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務者，處1年以下有期徒刑，得併科3萬元以上、15萬元以下罰金。外國人或未經許可之外國律師，意圖營利，僱用中華民國律師或與中華民國律師合夥經營律師事務所執行中華民國法律事務者，亦同。